Zamora, Mich.- 02 de julio de 2026.- El conductor de una motocicleta perdió la vida en un nosocomio donde recibía atención médica, tras chocar su unidad contra la caja de una camioneta que se encontraba estacionada.

El aparatoso accidente se registró la tarde de este jueves, sobre la avenida Juárez casi esquina con Del Bosque a la altura del inmueble número 814, donde una moto Italika DT150 de color blanco, colisiono contra la parte trasera del costado derecho de una camioneta Nissan NP300 de color blanco.

Tras el brutal impacto Juan Manuel S., de 41 años de edad, resultó severamente lesionado, por lo que fue auxiliado por paramédicos de Rescate y trasladado al hospital IMSS – Bienestar donde minutos después falleció.

Elementos de Tránsito Municipal se encargaron de los peritajes y aseguraron las unidades involucradas, mientras que la Fiscalía General del Estado comenzó con las correspondientes diligencias para determinar responsabilidades.

AGENCIA RED 113