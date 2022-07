MORENA EL MAYOR ENEMIGO DE LAS MUJERES: BERENICE JUÁREZ NAVARRETE

Ante los crímenes de odio registrados en la última semana hacia las mujeres en diversos puntos del país, la diputada federal de Acción Nacional, Berenice Juárez Navarrete demandó al gobierno federal destinar los recursos necesarios e implementar una estrategia que le devuelva la paz a las familias mexicanas, luego de señalar que en los 41 meses de la administración morenista la violencia de género incrementó en un 92%.

La también integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, lamentó que la autoridad desestime la urgencia de atender el tema, ya que los últimos casos de feminicidios que se han vuelto nota nacional no son casos aislados, sino que son un reflejo de la ausencia de atención de los tres niveles de gobierno.

“La violencia que vivimos en nuestra sociedad está imparable, todos los días escuchamos nuevos casos de mujeres que pierden la vida, las cuáles son madres, hijas, esposas. Existe poca empatía de los gobiernos, por ello, la estrategia no debería de tratarse únicamente de llevar más cuerpos de seguridad a las calles, si no una estrategia integral que atienda esta condición”, expresó.

Señaló que, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del gobierno morenista aumentaron los acosos sexuales en un 242%, la violación 88%, además del resto de los delitos del fuero común.

Sin embargo, lamentó que el gobierno federal tenga contemplado, en el presupuesto de egresos del 2023, desaparecer los programas presupuestales del Ramo de Bienestar como es el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el programa de apoyo para refugios especializados para víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos.

“Hoy más que nunca vemos cómo este gobierno se ha convertido en el principal enemigo de las mujeres, porque en lugar de tratar de intentar que regrese la paz, hacen todo lo contrario. Hasta cuándo entenderá Morena que no es destinando recursos a obras que no sirven como México saldrá adelante. No es aplicando una falsa austeridad franciscana como la vida de las mujeres estará a salvo, es con programas de atención, prevención y seguridad como podremos mantener a las familias unidas”, aseguró.