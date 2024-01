Morelia | Rendirán tributo a The Beatles con “toquín” en el Ceconexpo de Morelia

• A cargo de la banda moreliana La Gran Jamona

Morelia, Michoacán, 30 de enero de 2024.- Una edición más de Picnic & Rock se vivirá en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), ahora con un tributo especial a The Beatles. La cita es el miércoles 31 de mayo a las 19:00 horas en la explanada del Teatro Morelos. El acceso será gratuito y será un evento amigable para las mascotas.

El director general del Ceconexpo, Gustavo A. Mendoza García, señaló que este tributo al “Cuarteto de Liverpool” forma parte de las actividades que se van a organizar constantemente. “Son eventos gratuitos donde se puede divertir toda la familia, en los últimos que hemos hechos, nos ha dado mucho gusto ver a bastantes adultos mayores y es por ello que decidimos hacer este evento”, comentó.

El Picnic & Rock será ambientado por el grupo moreliano La Gran Jamona, quien tiene preparado su espectáculo “Get Back”, como un homenaje a la banda londinense.

Recordemos que en 2001 la organización no gubernamental (ONG) The Cavern City Tours, propuso que el 16 de enero fuera una fecha oficial como el Día de The Beatles, desde entonces y durante todo el mes de enero, se realizan celebraciones especiales en todo el mundo como conciertos, exposiciones y proyecciones de películas.