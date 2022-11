Morelia, epicentro de la música internacional en la 34 edición del FMM

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2022.- Morelia se mantiene como la ciudad cultural de México con la edición 34 del Festival de Música de Morelia (FMM) “Miguel Bernal Jiménez” que desde el pasado 11 de noviembre ha compartido la cultura del mundo en la capital michoacana.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección de Juan Montoya y la participación de los solistas Jane Soong (soprano), y Yap Jin Yin (tenor), fueron los primeros en iniciar el festín musical en el Teatro Mariano Matamoros, con un programa donde interpretaron obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, y Georges Bizet.

En el segundo día de actividades, la Calzada Fray Antonio de San Miguel fue el escenario cultural donde ciudadanos y turistas llegaron para disfrutar después de más de una década, de los gaiteros de Escocia el ‘Batallón de San Patricio’, siendo 14 músicos los que lograron entusiasmar a los asistentes, para que posteriormente el talento michoacano deleitara el oído de las y los asistentes.

Chilakil Brass Band, el Coro Femenil de Uruapan, Arpa Grande de Apatzingán, Voces de la Paz UNIVA, Galiarda, la Orquesta y Coro de la Transformación MBJ, el Taller de Ópera Ignacio Mier Arriaga de la UMSNH, y Joaquín Pantoja, fueron los artistas que complementaron el programa artístico en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, donde se ubicaron los tapetes florales realizados por más de 30 artesanas y artesanos.

Ese mismo día, pero en Palacio Municipal, Trío Frizzante compartió la música de Austria ante el aplauso de los asistentes, posteriormente el concierto espectáculo regresó después de cuatro años en que no se efectuaba, y la Plaza Valladolid vio iluminarse los reflectores con una de las leyendas musicales vivas: Barry I. White, que junto a sus músicos compartió música que ha marcado a generaciones como: “Love theme”, “Stand by me”, “I wanna dance with somebody”, “Can’t take m yeyes off of you”, así como un homenaje a la música latinoamericana al interpretar temas como: “Sabor a mí”, “Pienso en ti”, y “Volver, volver”, del fallecido Vicente Fernández.

El domingo 13 de noviembre las actividades siguieron empleando los hermosos y únicos escenarios que existen en Morelia, como el Templo Santa Rosa de Lima también conocido como el Templo de las Rosas, donde se presentó la arpista Elisabeth Plank, y el Centro Cultural Clavijero (CCC), con Kaliveh Musica Band, que desde el Medio Oriente entregó en Michoacán, melodías que han llevado a distintas partes del mundo.

En esta edición del Festival de Música de Morelia la música llegará a diferentes regiones del país; tan solo este primer fin de semana hubo actividades en Querétaro con ‘Vladimir Petrov’, en Uruapan con el ‘Batallón de San Patricio’, en Sahuayo con ‘Chilakil Brass Band’, Jiquilpan con ‘Voz Bohemia’, entre otros municipios como Zamora, Ziracuaretiro, y Pátzcuaro.

La programación completa puede ser consultada en www.festivalmorelia.mx.