En cateo, detiene FGE a José María “N” presunto responsable de conductas ilícitas, en Morelia

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2022.- Como parte de las acciones realizadas para inhibir conductas delictuosas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), detuvo a José María “N”, presunto responsable de conductas ilícitas, en Morelia.

Derivado de una denuncia anónima que hacía referencia de presuntas conductas constitutivas de delitos en un inmueble ubicado en la colonia Gertrudis Sánchez, personal de la institución reunió datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante el Juez de Control, que obsequió la respectiva orden de cateo.

Por lo anterior y en atención a dicho mandato judicial, personal de la UIPN y elementos de la Guardia Civil se trasladaron a la calle Ana Gabriela Guevara, en el referido asentamiento, donde lograron la detención de José María “N” de 42 años de edad.

Durante la inspección, personal de la UIPN incautó una sustancia con características de la marihuana y una báscula tipo “gramera”, ambos indicios fueron embalados.

El detenido y la droga quedaron a disposición de la autoridad, quien será la encargada de resolver su situación jurídica.

La Fiscalía ratifica su compromiso de mantener acciones que permitan garanticen seguridad a la ciudadanía.

