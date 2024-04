Monitoreo de espacios noticiosos. El análisis de la Dra. Yurisha Andrade Morales.

Monitoreo de espacios noticiosos

Yurisha Andrade Morales*

La ley electoral y la reglamentación específica, emitida por el Instituto Nacional Electoral o por los OPL, según su ámbito de competencia, determinan que para los procesos electorales debe realizarse un monitoreo a los espacios de radio y televisión que difunden noticias durante las precampañas y campañas, el propósito consiste en saber cuál es el tratamiento y tiempo que dedican a precandidaturas y candidaturas y proporcionar información útil a la autoridad, ciudadanía y actores políticos.

Para las campañas del proceso electoral federal 2023-2024, el INE acordó el monitoreo y análisis de 503 programas: 489 de noticias, 10 de espectáculo o revista y 4 de opinión y análisis. El primer informe, visible en su página de internet, preparado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, comprende el periodo que va del 1 al 17 de marzo de este año. Entre los principales hallazgos que se reportan destacan los siguientes: se registraron 26,078 piezas de monitoreo sobre las campañas a la Presidencia de la República, de las cuales, 19,288 corresponden a radio y 6,790 a televisión; el tiempo total otorgado a las campañas presidenciales fue de 619 horas, 36 minutos y 28 segundos.

De este tiempo, en señales de radio fueron 456 horas, 52 minutos y 26 segundos, mientras que en televisión sumaron 162 horas, 44 minutos y 2 segundos. La candidatura con más tiempo otorgado en radio y televisión fue la de Claudia Sheinbaum Pardo; el partido político con más tiempo fue MC; la coalición con más tiempo es Sigamos Haciendo Historia; mientras que el género periodístico más usado fue la nota informativa y el recurso técnico más utilizado en radio fue solo cita y en televisión cita e imagen.

La candidatura con mayor número de valoraciones positivas y negativas fue la de Claudia Sheinbaum; el partido con mayor número de valoraciones positivas y negativas fue MC; la coalición con mayor número de valoraciones positivas fue Fuerza y Corazón por México; y la que tuvo más valoraciones negativas es Sigamos Haciendo Historia; el enfoque de la cobertura en las valoraciones positivas y negativas se centró en ideas, propuestas o mensajes; 2,113 piezas de monitoreo en las que se hizo un vínculo entre los actores y temas de interés público, siendo inseguridad y paz, los que más se mencionaron; también se registraron 6 frases con amenazas o agresiones en contra de las candidatas.

En materia de Género, inclusión y no discriminación, se registraron 19,825 piezas alusivas a mujeres, 4,714 a hombres, ninguna a personas de género no binario y 1,539 no incluyeron especificación de género; se reportan 479 horas, 36 minutos y 25 segundos utilizadas para hablar de mujeres y 92 horas, 57 minutos y 11 segundos a hablar de hombres; no se detectó tiempo dedicado a personas de género no binario; se encontraron 2,211 piezas sin uso de lenguaje incluyente y no sexista, 1,612 corresponden a radio y 599 a televisión; se registraron 11 valoraciones con estereotipos de género, la totalidad en radio. El estereotipo de género más usado fue el de rasgos de subordinación; finalmente, hubo 4 valoraciones con estereotipos relacionados con grupos en situación de discriminación, todas en señales de radio, donde el estereotipo más usado fue el de jóvenes.

El informe abunda en datos que analizan el comportamiento de los medios de comunicación, por tipo de programa, tipo de concesión, por tiempo dedicado a partidos, coaliciones y tipo de candidatura. El análisis es relevante porque nos permite saber si en la cobertura noticiosa existe equidad en el tratamiento que los medios le dan a las candidaturas y cuál es la forma en la que se expresan sobre ellas. Siendo el primer informe en la etapa de las campañas, será conveniente revisar los datos que el monitoreo arroje en las semanas que siguen, donde las campañas estarán en su apogeo y tendremos otros elementos en la ecuación, como los debates organizados por las autoridades electorales y las mediciones de las encuestas.

*Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade