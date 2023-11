Michoacán | Torres Piña movilizará a 10 mil morenistas en visita de Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2023.- El promotor de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña, movilizará a nueve mil simpatizantes de Morena para recibir a Claudia Sheinbaum en su visita a los municipios de Zacapu y Pátzcuaro, con lo que pretende sacar el músculo de la estructura que lo acompaña, previo a la definición de la candidatura del partido guinda al Senado de la República.

Como lo prometió desde hace una semana, Torres Piña desplegará la estructura que ha conformado al paso de los últimos 25 años, misma que, dijo, trabajará para garantizar el triunfo de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista, el también precandidato de Morena al Senado de la República dijo que, en la visita que Claudia Sheinbaum, se demostrará el potencial electoral que gira en torno a los casi 8 mil Comités de Defensa de la Cuarta Transformación que constituyó en Michoacán para abonarle a la consolidación del proyecto que edificó Andrés Manuel López Obrador.

“Todavía no acabamos de recorrer el estado y ya tenemos un ejército de casi 80 mil defensoras y defensores de la 4T que trabajarán de nuestro lado, de cara a las elecciones de 2024”, subrayó.

Torres Piña denotó confianza en que Claudia arrasará en Michoacan, al igual que en el resto del país, “porque la simpatía de la ciudadanía está cargada hacia nuestro movimiento, gracias a que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado buenos resultados, y lo que le sigue, al frente del Gobierno de México”.

Con base en la buena recepción que dijo haber encontrado en los 107 municipios que ha visitado para conformar Comités de defensa de la 4T, el morenista afirmó que Morena no sólo arrasará en la contienda por la presidencia de la República, sino también en el resto de espacios de elección popular que se someterán a elección, y sobre todo en las diputaciones federales y senadurías que están por renovarse.

“En 2024 Morena va a arrasar, no hay duda, pero por eso es importante transitar a un relevo generacional, porque está un tema primordial en juego: consolidar la 4T, y no nos puede pasar lo que en 2021, cuando perdimos espacios por no ajustarnos a la línea político-ideológica que marcó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Bajo el estos argumentos, Torres Piña subrayó que hay algo garantizado en 2024: Claudia Sheinabum ganará en Michoacán, ante lo que proyectó que el estado aportará alrededor de un millón 100 mil votos para cumplir con dicho objetivo.