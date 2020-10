Michoacán requiere una Gran Alianza para recuperar la paz social: Eduardo Orihuela

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2020. En Michoacán se requiere de una Gran Alianza para recuperar la paz social. La vigencia del Estado está en juego, si no se recupera la posibilidad de que todos vivamos con tranquilidad y es que a pesar de los avances, en la agenda está pendiente la seguridad, el empleo y las oportunidades de crecimiento y desarrollo que se anhelan, afirmó Eduardo Orihuela Estefan. El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que esa Gran Alianza a la que se refiere debe ser generosa para poder erradicar la violencia, restablecer la seguridad, crecer la economía y crear una pacífica revolución de la esperanza. Para ello, las y los priístas están listos; “Nos anima la certeza de que, aún en los tiempos más difíciles, el amor por Michoacán y por su gente nos hará vencer sobre la derrota”. En respuesta al quinto informe del gobierno estatal, Orihuela Estefan señaló que lo analizarán muy cuidadosamente, “estoy seguro de que este ejercicio de rendición de cuentas nos llevará a una reflexión profunda que traerá buenos resultados para los michoacanos. Que así suceda por el bien de nuestro Estado”. Los priístas, abundó están listos para esa Gran Alianza donde la justicia, la libertad, la igualdad, y la paz social sean los principales valores e instó a luchar todos juntos contra los adversarios comunes: la crisis económica, de salud, y de seguridad. No esperemos una respuesta desde el centro, porque ya nos dimos cuenta que, traicionando la esperanza de nuestro pueblo, la transformación no llegará. “En nuestras manos, reside el éxito de un histórico esfuerzo para recuperar los ideales unificadores que nos lleven al Michoacán del futuro, ese que entre todos, unidos, debemos construir y lograr, una gran alianza nos espera”. La crisis sanitaria y económica mundial se ha convertido en el adversario a vencer, dijo, la enfermedad del COVID-19 encontró en la desigualdad, la pobreza, la carencia de accesos a servicios de salud, al agua, y la desinformación, las condiciones ideales para propagarse y reproducirse, así que es fundamental la unión para dominarlo. En ese sentido, reconoció a nombre de la bancada del tricolor, el trabajo de la Secretaría de Salud, que de acuerdo al informe presentado logró la rehabilitación de 430 centros de salud, y 27 hospitales regionales. “Pero sobre todo, queremos reconocer al personal médico y administrativo de los hospitales durante esta crisis de salud, personal que todos los días arriesgan su vida por protegernos, y que lamentablemente muchas y muchos dieron su vida por los nuestros, mi reconocimiento, respeto y memoria para todas ellas y ellos, son auténticos héroes michoacanos”. Para Michoacán los últimos meses y días han sido especialmente difíciles, así que todos, sin importar orígenes partidistas deben asumir con probidad y apego a su mandato, el compromiso de honrar los más grandes intereses del Estado. “Esta Septuagésima Cuarta Legislatura debe urgir al restablecimiento de la paz de los michoacanos; por eso mediante leyes, acuerdos y posturas firmes hemos cumplido con enmiendas de justicia históricas. Y hoy más que nunca, cuando parece que la violencia ha rebasado muchos espacios, necesitamos poner fin a una guerra silenciosa alentada por la inseguridad”. Eduardo Orihuela fue enfático al exigir resultados a la federación y al estado, que garanticen la paz y tranquilidad que todos merecemos. No hay espacio para excusas o pretextos, los resultados resultan urgentes y es que a pesar de los números que presenta el informe en cuanto a infraestructura de seguridad pública se refiere, como el incremento de elementos policiales, la construcción de cuarteles regionales, la compra de patrullas, y la construcción del C5i; la realidad sigue siendo violenta. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Michoacán, del mes de enero a agosto de 2020, se han cometido mil 930 homicidios, de los cuales mil 291 han sido dolosos, y una lamentable cifra de 290 asesinatos de mujeres, de los cuales 14 son feminicidios, el caso más reciente, el de la joven maestra Jéssica González. Finalmente, Orihuela Estefan señaló;”Poco podemos hacer si estamos divididos, polarizados y enemistados. Los valores en común y nuestra historia nos unen más fuerte que cualquier intento de división y hostilidad desde el poder central”.