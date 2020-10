Diagnósticos oportunos mejoran calidad de vida de niños con cáncer

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2020.- Brindar a niñas y niños calidad de vida es una prioridad de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), por ello, a través del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, se realizan diagnósticos oportunos a pacientes con leucemia, linfomas y tumores de SNC, causas de atención más frecuentes en este nosocomio.



El cáncer en la infancia se divide en dos grandes grupos: Neoplasias hematológicas (leucemias y linfomas) y tumores sólidos (dentro o fuera del sistema nervioso central).



Es importante conocer algunos datos de alarma para diagnósticos oportunos en los menores: dolor de cabeza frecuente por la mañana; en la tarde va disminuyendo y en la noche despierta por dolor fuerte, vomita, camina como borrachito (marcha atáxica) y visión doble o borrosa.



Además de fiebre por más de dos semanas sin razón alguna, sangrado por nariz, sangrado al evacuar, manchas con moretones, manchas rojas en el cuello y tronco dorsal y crecimientos glandulares que no se quitan.



De presentar los síntomas es importante acudir al médico de manera inmediata, para tratamiento oportuno.



Pese a que aún no se conoce la causa del cáncer, si hay posibilidad de brindar a las y los pacientes calidad de vida, a través de su tratamiento gratuito.



Algunos factores predisponentes de este padecimiento son: contacto con fertilizantes, insecticidas, órganos fosforados y algunos derivados de pinturas como el benzeno, mala alimentación (comen muchos embutidos), sustancias químicas, o si el papá o mamá toman o fuman incrementa el riesgo.



Actualmente la SSM atiende 2 mil pacientes con cáncer, de estos, 90 son casos de 2019; 160 se encuentra en tratamiento, 510 están curados (con más de 5 años sin tratamiento), 360 en vigilancia (menos de 5 años y están por terminar su tratamiento) y 710 que ya no reciben el tratamiento, pero aún acuden al hospital.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado, consolida su compromiso de cuidar y velar por la salud de las niñas y niños con cáncer; así como garantizar su tratamiento, que les permita una mayor sobrevida.