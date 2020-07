Michoacán registra decremento de enfermedades respiratorias

Morelia, Michoacán, a 18 de julio de 2020.– La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), registró un decremento del 22.1 por ciento en enfermedades respiratorias, comparado con el estadístico de 2019, por lo que exhorta a no relajar las medidas básicas de prevención para el cuidado de su salud.



En la semana epidemiológica 25 se tiene el registro de 297 mil 138 casos de padecimientos relacionados con las vías respiratorias, mientras que el año pasado fue de 381 mil 409 casos.



Por ello, la importancia de abrigarse antes de salir, principalmente durante las primeras y últimas horas del día, evitar que los menores anden descalzos, abrigar y cuidar bien a los adultos mayores y mujeres embarazadas, sectores de la población con más alto riesgo de enfermar.



Además, consumir alimentos ricos en vitamina A y C, lavarse bien las manos con abundante agua y jabón, o utilizar gel antibacterial para disminuir el riesgo de contraer algún virus, además de cubrirse con un pañuelo o taparse la nariz con el antebrazo al toser o estornudar para evitar contagios.



Tomar bebidas calientes, no alcohólicas, permanecer en reposo, no suspender la alimentación, evitar lugares de concentración, evitar el contacto de niños enfermos con ancianos o personas con enfermedades crónicas y lavar los utensilios usados por las personas enfermas.



Es importante estar alertas ante cualquier signo de enfermedad como respiración agitada o con dificultad, hundimiento en el pecho, decaimiento general, pérdida de apetito, fiebre durante más de tres días y ruidos en el pecho; en caso de presentarlos, acudir de manera inmediata a su centro de salud u hospital más cercano para ser atendido por un profesional.