Morelia, Michoacán a 24 de diciembre de 2019.- Michoacán cierra el año con una nueva etapa en materia educativa, destacó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, luego del trabajo coordinado con el Gobierno Federal y el cual ha permitido que el estado transite hacia un nuevo modelo educativo que será ejemplo a nivel nacional.



“Estamos en una nueva etapa para Michoacán; ya empezó, se acabó la historia de los no pagos. Ayer estuvimos con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y con el de Hacienda, Arturo Herrea; estamos trabajando para que en cuestión de días solo se estampe la firma de la federalización, pero en los hechos esto ya empezó”, aseguró el mandatario.



En rueda de prensa, el gobernador sentenció que el cambio radical para Michoacán no sólo será en cuestión de dinero en las arcas educativas, sino del modelo de educación pública denominado “la nueva escuela mexicana”, que evitará caer en prácticas antiguas y será el ejemplo a seguir para el resto de la República.



“No le vamos a fallar a nuestra niñez y al pueblo de Michoacán y de México, que tienen toda la expectativa en nuestro estado e incluso los gobernadores están esperando a ver qué sucede aquí, para replicarlo; es un cambio radical, no sólo es el tema de los pagos o el dinero, sino que estamos modificando todos los esquemas para no repetir prácticas antiguas que fomentaban la corrupción”, destacó.



Aureoles Conejo agradeció a las y los maestros michoacanos por la disposición para avanzar en el proceso de transformación, que ha dado pasos agigantados en el diagnóstico educativo.



“Todo nuestro reconocimiento a las maestras y maestros por su compromiso en este proceso de transformación, que se refleja en el hecho de que hoy tengamos el diagnóstico educativo en un 97 por ciento, que sólo fue posible gracias a su disposición”, expuso.



Como parte de las medidas de Federación y Estado para el ordenamiento educativo, el mandatario michoacano explicó que trabajan en la creación de un vehículo de pago permanente en donde ambos gobiernos ponen la parte convenida aprobada por el Congreso y decidir juntos quien lo administra, lo que garantiza los pagos y prestaciones del magisterio, así como la creación de plazas que a partir de ahora será ordenada y garantizada.



A partir de este nuevo acuerdo, sociedad y gobierno construirán un nuevo rumbo para la educación en Michoacán, con el apoyo decidido de las maestras y maestros.