México | AMLO critica lo publicado por Carlos Loret de Mola sobre Omar Gracía Harfuch

Andrés Manuel López Obrador ironiza sobre lo publicado por Carlos Loret de Mola en donde el periodista asegura que Omar García Harfuch salió del país por haber recibido amenazas de un grupo criminal.

En su conferencia de prensa matutina de hoy 20 de diciembre Andrés Manuel criticó al periodista mexicano y lo acusó de inventar cosas para desprestigiar a su gobierno.

López Obrador expresó entre risas “ayer estaba viendo cómo Loret de Mola sacó un artículo diciendo que Omar García Harfuch había sido amenazado y se había ido del país y desde luego miren cómo está México, que más ejemplo quieren de lo mal que está todo si el que fue de seguridad se tiene que ir porque está amenazado y luego Harfuch contesta, estoy de vacaciones con mi familia”.

Omar García Harfuch Carlos Loret de Mola

Además, el presidente de México añadió diciendo que quién sabe qué otra cosa iba a inventar el periodista Loret de Mola y complementó diciendo que el Carlos participó en el montaje del caso Cassez-Vallarta.

El mandatario mexicano recalcó por último que “todo eso es parte de la temporada electoral, lo que tenemos que hacer es tener confianza a la gente porque el pueblo no es tonto. Por eso nadie les cree, van perdiendo credibilidad y ya no les pagan tanto como antes, ya no le sirven a los machuchones”.

Redacción AV Noticas