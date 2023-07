Mensajeros de paz, en territorios violentos.

Opinión /Lorena Cortés

Morelia, Mich.- 10 de julio de 2023.- El arzobispo de Morelia quien también tiene el

grado de Doctor en Psicoterapia y Espiritualidad Mons. Carlos Garfias, ha instalado en los

municipios de mayor violencia de Michoacán los Centros Escucha, donde cientos de miles

de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que han sido afectados por la violencia y

el crimen han recibido acompañamiento espiritual, psicológico y legal.

Cientos de huérfanos, madres que perdieron un hijo o una hija, hermanos que perdieron a

otro hermano, primos, tíos, abuelos; cientos de miles de víctimas de la violencia y el crimen

a través de estos Cetros Escucha;“…han facilitado un proceso de perdón, reconciliación

para que las personas puedan superar el dolor, la tristeza, el resentimiento y logren

recuperar la paz y confianza..”, en palabras del propio Arzobispo Garfias, quien también ha

señalado con especial tino que muchas veces quien ha sido víctima de la violencia puede

convertirse en victimario.

Y es que en estos territorios se aprende a vivir con miedo y se piensa todo el tiempo en la

venganza; según uno de los usuarios de estos Centros Escucha, a quien la edad de 7 años,

en Apatzingán le asesinaron a uno de sus hermanos y a su padre, y que gracias a estos

centros ha logrado a través gestión de emociones, sanación y resiliencia, sobrevivir.

A través de los obispados de las regiones más violetas como Apatzingán, Zitácuaro,

Zamora, Lázaro Cárdenas y Morelia existe un ejercito de mensajeros de la paz que con

sotana o sin sotana construyen una política para la paz y no partidista como lo ha señalado

recientemente el Obispo Cristóbal Asencio de Apatzingán; ahí donde las instituciones del

estado no llegan, y si lo hacen son con apoyos intermitentes, con esfuerzos esporádicos

“apaga fuegos”.

En la presentación de estos Centros Escucha (2020); el propio arzobispo Carlos Garfias

Merlos señalo que: “Las políticas públicas actuales del Gobierno de México en materia de

seguridad, salud y economía, en general han fallado, porque si bien han roto con lo

establecido, esto no es suficiente, ya que no se ha planteado el modelo con precisión y

claridad …”. https://primeraplana.mx/archivos/711090

La violencia y el crimen han dejado una estela de dolor en muchos territorios de

Michoacán, que al grueso de la burocracia no le interesa atender, pues su comprensión de la

realidad, no trasciende de la realización de negocios personales o aspiraciones políticas. Por

consecuencia en los territorios que por décadas han estado al acecho de grupos del crimen

organizado, donde no hay gobierno, lo único que queda es refugiarse en la fe.