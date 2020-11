Mensaje del Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo

Michoacanas y michoacanos,

Ante los importantes recortes de recursos para las Entidades Federativas y municipios, incluidos en la propuesta de presupuesto para el 2021, que además elimina programas para el desarrollo social, rural y económico, los 10 gobernadores que integramos la Alianza Federalista, volvemos a pedirle al Gobierno central, a las diputadas y diputados federales, que no nos recorten más recursos en el presupuesto para nuestros estados y municipios.

Porque eso nos mete en una situación muy crítica en materia de atención a las necesidades básicas de la población y todo aquello que tiene que ver con la estabilidad y la gobernabilidad.

Como lo señalamos la semana pasada, el dinero que se recauda en México, es dinero que pagan las ciudadanas y los ciudadanos a través de sus contribuciones e impuestos, por lo tanto, ojo, no es dinero del presidente de la República, ni de las diputadas o diputados, no es dinero de los gobernadores, sino es dinero del pueblo de México, es dinero de las y los mexicanos.

En los últimos días se ha dicho que la actual distribución se hace conforme a la ley, eso no lo ponemos en duda, esa no es la discusión, sin embargo, esta distribución es injusta y que ya no corresponde a las necesidades de amplios sectores de nuestros estados durante muchos años, porque esta ley tiene más de cuatro décadas y las circunstancias sociales, económicas y políticas en las que se aprobó ya no existes.

Les recordamos que esta ley se aprobó en el año de 1978, y justamente, lo que le estamos pidiendo los 10 gobernadores de la Alianza al Presidente de México, es que dialoguemos y revisemos esta ley, porque son inmorales los actuales criterios que siguen vigente con los que se distribuye la Hacienda Pública.

Por ejemplo, de cada peso que generamos las y los michoacanos, el gobierno federal se queda con 80 centavos, y de los 20 restantes, 15 le regresa al estado y 5 centavos se reparten entre los 113 municipios, lo que evidentemente es imposible que alcance para los básico.

Las y los ciudadanos llevan años pagando las consecuencias de esta vieja, y hoy injusta arcaica formula de la distribución de la Hacienda Pública para todas y todos los mexicanos.

Si se ha declarado el final de las políticas neoliberales, esto también debe de concluir, porque es una política fiscal que ha drenado y concentrado los recursos desde los Estados y Municipios hacia el Gobierno Central durante más de 40 años.

Con todo lo anterior, lo que hoy urge es discutir y recomponer, la propuesta del presupuesto para el año 2021, que envió la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para el ejercicio del año 2021 porque en él se consideran recortes muy catastróficos, riesgosos, peligrosos y muy graves para el desarrollo de nuestros estados y municipios.

Les doy números:

En el 2019, le recortaron a Michoacán dos mil 720 millones de pesos. Para el año 2020 y hasta el mes octubre, le habían quitado otros dos mil 400 millones de pesos, pero lo más grave, es que en medio de la peor crisis económica que haya vivido México, y la peor crisis en salud para el 2021, nos recortan casi 8 mil millones de pesos.

Desafortunadamente esta reducción de recursos viene acompañada, desde el 2019, de la cancelación, de la noche a la mañana, de más de 30 convenios y programas, que tenían la función de compensar en alguna medida la distribución insuficiente de la Hacienda Pública.

Por ejemplo, eliminaron:

– Los programas 3 por 1 y el Fondo de Apoyo Migrante, afectando miles y miles de migrantes y sus familias en retorno.

– Se cancelaron programas fundamentales para el campo, como el seguro agrícola catastrófico, si no aseguramos los cultivos es una desgracia para los campesinos y productores de este país.

– El programa de concurrencia, que deja sin apoyo para insumos a miles de productores del campo michoacano que no hayan cómo conseguir lo básico para volver a iniciar el ciclo de la siembra.

– Se eliminó también el programa de agricultura familiar y de traspatio, afectando a más de 10 mil familias michoacanas que se beneficiaban de este programa.

– También se eliminaron todos los programas de apoyo a los artesanos, los artesanos son las familias más marginadas, con una economía muy precaria, con severas dificultades para sacar adelante a su familia, también se eliminaron.

– Se recortaron todos los programas de apoyo a la igualdad de género y para hacerle frente a la violencia contra las mujeres por razón de género.

– Se canceló la Zona Económica Especial para el puerto de Lázaro Cárdenas, cancelando con ello, la inversión de miles y miles de millones de dólares y la posibilidad de generar 75 mil empleos directos.

– Se cerraron más de 350 estancias infantiles, afectando a 20 mil mujeres jefas de familia.

Todo lo anterior durante 2019 y 2020, pero para 2021:

– Se pretende eliminar el FORTASEG, programa con el que los municipios de Michoacán, podían cumplir en alguna medida su responsabilidad en materia de seguridad que de por sí la cosa está muy complicada.

– Y, también, se cancelan en la propuesta, 12 programas educativos, entre ellos, el programa de escuelas de tiempo completo, que cubría la atención, alimentación, estancia y educación de más de 125 mil niños y niñas en Michoacán, y con ello, afectando también a cerca de 25 mil maestras y maestros.

A esto, se suma la reciente eliminación, a propuesta del gobierno federal y votada a favor por los diputados y diputadas federales, y los senadores y senadoras de la fracción parlamentaria de MORENA, y sus partidos aliados, de 109 fideicomisos.

Contra todo lo que se ha dicho, hay que precisar, que eran muchas y muchos los michoacanos los que recibían apoyos directos gracias a la existencia de estos fideicomisos federales. Por ejemplo:

• Diez mil ex braceros michoacanos, adultos mayores que trabajaron en Estados Unidos, aún no reciben su pago de pensión, y hoy se encuentran en la incertidumbre, porque se eliminó el fideicomiso donde estaba ese recurso.

• Miles y miles de productores del sector agroalimentario se quedarán sin poder tener acceso al financiamiento rural con la eliminación del Fideicomiso de la Financiera Rural.

• También, se verán afectados todos los deportistas michoacanos y medallistas olímpicos de alto rendimiento, que recibían apoyos de los fideicomisos deportivos ahora desaparecidos.

• Además, quedará trunco el apoyo para la rehabilitación de miles de viviendas de familias afectadas, caminos, vialidades, pérdida de cosechas, todo esto ante la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEN.

• Se reduce toda la posibilidad de desarrollo de infraestructura regional, urbana, de saneamiento y apoyo medioambiental, con la desaparición del Fondo Minero, de los Fondos Regionales y del Fondo Metropolitano.

• Se afectan instituciones académicas y de investigación de mucho prestigio, como es el caso del Colegio de Michoacán, que se apoyaba en el fideicomiso para su autofinanciamiento, o la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el Centro de Innovación y Desarrollo Alimentario de Michoacán, por citar algunos ejemplos.

Sumando todo, la eliminación de programas, la reducción del presupuesto anual, la desaparición de los fideicomisos: la cantidad de recursos que ya no recibirá Michoacán y que iban a cuestiones estratégicas, los más afectados serán como siempre los sectores más vulnerables y este hecho es prácticamente irreparable.

Por ello, de manera muy atenta, respetuosa y responsable, le solicitamos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nos reciba a los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, porque queremos revisar juntos, queremos dialogar y que conozca nuestras propuestas sobre el presupuesto enviado a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2021.

Señor presidente, lo único que estamos pidiendo, es lo que en justicia les corresponde a las y los michoacanos. Recíbanos presidente, la urgencia de dialogar no puede ignorarse más. Sin diálogo los únicos afectados serán, sin duda, las michoacanas y los michoacanos.

Muchísimas gracias.