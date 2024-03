ME VA A TOCAR EL PRIVILEGIO, EL ORGULLO DE SER LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA: CLAUDIA SHEINBAUM EN MIAHUATLÁN, OAXACA

’’Vamos a demostrar que las mujeres podemos, que no solo llego yo, sino que llegamos al mismo tiempo todas las mujeres de México’’, celebró

Abastecimiento de agua e infraestructura, serán los ejes de la 4T para las comunidades indígenas de Oaxaca

A su llegada a Miahuatlán de Porfirio Díaz, la Banda Sinfónica de Tlaxiaco “Basit” dio una muestra de la riqueza cultural de la entidad

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a 26 de marzo de 2024.- *’’Me va a tocar el privilegio, el orgullo de representar a nuestra gran patria, pero además de llegar como la primera mujer Presidenta en la historia de nuestro país, 200 años de República y vamos a gobernar para todos y para todas’’, fue el mensaje que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) destacó frente al pueblo de Miahuatlán de Porfirio Díaz en Oaxaca.

Aseguró que a su llegada a la Presidencia, no solo se trata de la consolidación de la 4T, sino que además se trata de que las mujeres ocupen los espacios que durante mucho tiempo les fueron negados.

’’Vamos a demostrar que las mujeres podemos, que no solo llego yo, sino que llegamos al mismo tiempo todas las mujeres de México, nuestras ancestras, nuestras hijas y nuestras nietas’’, puntualizó.

Al respecto, Claudia Sheinbaum hizo hincapié en que una mujer transformadora en la Presidencia significa una victoria para todo el pueblo de México, pues esto conlleva implementar proyectos que generen bienestar pero también que logren resarcir el daño que el neoliberalismo dejó en el país.

Por esta razón, Sheinbaum Pardo expuso que para el pueblo de Oaxaca la segunda etapa de la 4T significa, continuar con los caminos artesanales, construir carreteras para mejorar la conectividad del estado con las rutas Oaxaca-Tuxtepec, para que exista comunicación desde el Golfo al Pacífico, así como la ruta Salina Cruz hasta Zihuatanejo, pero en especial atender las deudas históricas que se tienen con las comunidades indígenas de la entidad.

’’Son dos deudas históricas con los pueblos de Oaxaca, es el abastecimiento del agua, que tengan agua potable y al mismo tiempo infraestructura, desde las escuelas, hasta los caminos’’, explicó.

En este mismo sentido, se comprometió a implementar a nivel nacional nuevos proyectos como una beca para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria; una pensión para mujeres de 60 a 64 años; así como la construcción de más preparatorias y universidades, entre otras acciones.

Sin embargo, puntualizó que para lograr apoyar a Oaxaca y al resto de la nación es necesario dar la victoria al Plan C, pues de esta manera se continuará erradicando los privilegios de los gobernantes que imperaron en el neoliberalismo, como el avión presidencial, las pensiones para ex presidentes o residencias como Los Pinos, las cuales con la Transformación seguirán quedando en el pasado pues con la 4T lo más importante es el pueblo de México.

’’No va a regresar el avión presidencial. ¿O quieren que regrese la pensión a los ex presidentes? O como dicen algunos que ya quieren regresar a vivir a Los Pinos. No, el gobernante debe vivir en la justa medianía (…) Vamos a continuar con la transformación, no va a haber regresiones, no va a haber vuelta al pasado, no van a regresar los corruptos en pocas palabras’’, manifestó.

Por su parte, Benjamín Viveros Montalvo, presidente del Comité Estatal de Morena, celebró que el pueblo de Oaxaca está listo para ser el estado que luche por la consolidación de la 4T este 2 de junio.

’’Estamos listos para esta batalla que vamos a enfrentar este próximo 2 de junio y nuestro pueblo en Oaxaca está comprometido a seguir consolidando esta transformación. Oaxaca es el bastión de la Cuarta Transformación’’, aseveró.

También estuvieron presentes los candidatos al Senado de la República, Antonino Morales Toledo; Luisa Cortes García; Luisa Cortes García y Benjamín Robles Montoya; el candidato a la Diputación Federal, Carmelo Cruz Mendoza; así como Juan Hugo De La Rosa, coordinador de la Tercera Circunscripción; Gabriela Jiménez Godoy, delegada política de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca.