Los nuevos libros de texto son una porquería: Memo Valencia.

Apatzingán, Mich., a 06 de agosto de 2023.

Lamenta dirigente estatal que el debate nacional se enfoque en este tema que parece premeditado y no en lograr resultados en materia de seguridad, justicia y combate a la delincuencia.

Pese a que el gobierno federal pretende llenar de basura los libros de texto de nuestros niños, no claudicaremos en luchar por la democracia de nuestro país, porque parece una acción deliberada que el debate nacional esté en la porquería que hay en los nuevos libros de texto y no en lograr los resultados en materia de justicia, seguridad y combate a la delincuencia, lamentó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

Asimismo, recordó que el gobierno de la República se ha olvidado por completo de varias regiones de México y Michoacán y Apatzingán no son la excepción.

“Hoy, declaramos como basura lo que ha hecho el gobierno, los libros de texto. Libros de texto que, por cierto, fue una de las grandes acciones que el PRI legó a la historia de México”, enfatizó.

Valencia Reyes explicó que fue un priista el que logró que cada alumno y cada padre de familia tuviera acceso a libros de texto y que en ningún momento se intentó llevar basura política a los niños, sino por el contrario, dar educación para las futuras generaciones.

“Vemos con mucha tristeza lo que está haciendo Morena y no podemos quedarnos callados ante tan salvajes acciones y eso nos debe unir a todos y cada uno de los que estamos aquí, porque hoy no está el futuro de nosotros en juego, no está el futuro de un partido, no es el futuro de una persona, está el futuro de nuestros hijos y el de futuras generaciones y por ellos debemos de pensar siempre en la unidad nacional para ponerle un alto a este desastroso gobierno que ha resultado el peor de la historia de México”, señaló.

En un encuentro con la militancia apantzinguense, el líder estatal exigió al gobierno federal no voltear el debate nacional a un tema que parece premeditado, toda vez que el debate nacional debe estar en la violencia, la impunidad y en el número de ejecuciones que día con día aumenta más.

“Pareciera que el gobierno nos quiere temerosos, callados, agachados ante este embate delictivo que nos mantiene a todos con temor, pero su partido asume el compromiso y responsabilidad de seguir luchando. Por eso, hoy más que nunca, más que pensar en intereses personales, hay que pensar en los intereses de México, en los intereses de nuestros hijos”, refirió.

En el encuentro, el líder del PRI Michoacán hizo entrega de un reconocimiento al Comité Municipal que encabeza el presidente Flavio Garza Vega y la secretaria general Laura Iveth Cárdenas Hernández, por cumplir la meta fijada para el registro de firmas para los aspirantes tricolores a la coordinación el Frente Amplio por México, Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid Cordero y reconoció el destacado trabajo que lleva a cabo la Coordinadora Estatal e Afiliación y Registro Partidario, Arely Rodríguez Ortiz, responsable de la estrategia en Michoacán.