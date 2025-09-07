Morelia, Michoacán, 7 de septiembre de 2025.- La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) informó que, en lo que va de la temporada de anidación de tortuga marina, se han registrado 3 mil 797 nidos, que representan 417 mil 605 huevos sembrados en viveros. Además se han liberado 7 mil 089 crías en los campamentos tortugueros de la costa de Michoacán.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que este año se espera romper récord de liberaciones, gracias al trabajo coordinado de los 25 campamentos tortugueros debidamente registrados en la entidad.

Resaltó también el trabajo de los voluntarios, quienes cuentan con credenciales emitidas por el Gobierno de Michoacán y cuyo trabajo se encuentra respaldado por los permisos de aprovechamiento no estractivo de vida silvestre otorgados, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que autorizan el manejo de crías de tortuga.

Asimismo, Hernández Orozco informó que se entregará un apoyo económico a los campamentos tortugueros, con el propósito de que cuenten con recursos para instalación de los campamentos y herramientas de trabajo.

Finalmente, hizo un llamado a la población para vivir la experiencia de la liberación de tortugas con respeto y cuidado, protegiendo a las tres especies que llegan a Michoacán: golfina, negra y laúd. El Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla refrenda su compromiso con el medio ambiente y la preservación del patrimonio natural de la entidad.