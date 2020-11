Logramos una nueva Ley Ambiental para que Michoacán sea un estado sustentable: Arturo Hernández

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2020. Rescatar y cuidad nuestros recursos naturales, con la finalidad de ofrecer una nueva realidad a las futuras generaciones, sin que representen mayores impuestos o afectaciones económicas, lograremos a través de la nueva Ley Ambiental para Michoacán, aseguró el diputado local del PAN, Arturo Hernández Vázquez, luego de que se aprobó el dictamen en Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Hacienda y Desarrollo Municipal. “Esta Ley nos llevó mucho tiempo lograr acuerdos, pero lo logramos, sobre todo que está enfocada en cuidar nuestros recursos naturales, que atienda verdaderamente el medio ambiente y no sea in instrumento para cobrar impuestos a los municipios y a los productores de nuestro estado, impulsará el cuidado del medio ambiente, pero también la economía de nuestra entidad, logrando la sustentabilidad de Michoacán”, señaló. Luego de manifestar que la iniciativa puede ser perfectible con la participación de diferentes sectores, señaló que además de no representar nuevos impuestos, en la Ley se plasma la transición para los productores de bolsas de plástico o productos de mayor degradación, ya que se establece un plazo de 24 meses, para que las miles de familias que se dedican a la producción de estos materiales logren el cambio de equipo y materia prima, además de una economía circular. “El tema no es prohibir el uso de plásticos o una ley que solamente busque la recaudación de impuestos, sino que realmente requerimos una legislación en la que cada quien asuma su responsabilidad, desde la generación, la recolección y el tratamiento de residuos sólidos”, explicó. De igual forma, se tomaron las propuestas que se presentó en un paquete de reformas a la Ley de Desarrollo Rural, Forestal y de Medio Ambiente desde octubre del 2019, para que quienes poseen de manera legal, una huerta de aguacate en producción, contribuyan a la mitigación de los impactos que esta genera, reforestando un área equivalente al 20 por ciento de la que tengan sembrada. Si por algún motivo, el productor no está en condiciones de realizar dicha reforestación, se verá obligado a pagar, para que alguien más realice estas acciones. “No se pretende castigar o tener en la mira a quienes con su trabajo producen este fruto de gran valor nutricional, y que, como aguacate michoacano, es reconocido a nivel mundial, por el contrario, se trata de reivindicar su producción, haciéndola sostenible mediante las acciones de reforestación”, expresó. Finalmente, expresó que esta nueva Ley, es la base para contar con un Michoacán sustentable, un Michoacán, donde se logren economías a través del uso responsable de los recursos naturales y que los impuestos ecológicos no sean la prioridad para lograr una nueva realidad.