Lleven en alto el escudo de la Universidad Michoacana: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2023.- “Lleven en alto el escudo de la Universidad Michoacana porque es una universidad que trasciende, que genera excelentes profesionistas”, pronunció la rectora Yarabí Ávila González, durante la entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la generación 2018-2023 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Tras felicitar a las y los jóvenes y desearles mucho éxito, manifestó su satisfacción por asistir a este emotivo acto en el que dijo, se cristaliza esta meta, al tiempo que reconoció el esfuerzo que realizaron para lograr este objetivo, y de manera especial a quienes ya son padres o madres, al señalar que ello requiere un doble esfuerzo.

De igual forma, destacó la presencia de las familias de quienes terminan su formación profesional, al referir que los proyectos se escriben en equipo.

Indicó que, egresar de la UMSNH es un verdadero orgullo, una institución donde grandes hombres y mujeres se han formado, por lo que las y los invitó a conducirse siempre con honestidad, a hablar con la verdad, a no tocar lo que no les pertenece, a ser realistas y a no renunciar a sus metas, así como a acercarse a las personas que les ayuden a construir un mejor futuro y a alejarse de aquellas que no suman a su vida.

La rectora indicó que si bien hoy culminan esta etapa, no es la última ya que deberán seguirse preparando, de igual forma resaltó la labor que realizan las y los veterinarios, al señalar que el trabajar con seres vivos implica sensibilidad y empatía.

“Transformen y sigan transformando su entorno con esa responsabilidad, pero sobre todo sigan creciendo como seres humanos y como profesionistas”, manifestó.

El director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, José Antonio Luna Delgado, detalló que son 264 pasantes los que hoy reciben su carta, quienes culminan esta importante etapa en su vida. Indicó que las y los jóvenes nicolaitas llevan consigo un perfil de egreso internacional y que fueron formados con fortalezas, con un programa educativo tres veces acreditado, demostrando con ello la calidad en la educación en sus recursos físicos, humanos y su proceso docente.

Resaltó que la carrera es una de las que cuenta con mayor demanda en la UMSNH, y destacó que se ha registrado un aumento considerable en el número de jóvenes egresados/as en los últimos años.

En su turno, Paloma Camacho Escamilla, en representación de las y los pasantes, indicó que hoy terminan un escalón más en su formación, pero aseguró que falta mucho por hacer y aprender. Comentó que hoy es buen día para ser agradecidos con quienes las y los acompañaron en su recorrido, de manera especial con su familia.

“Que nuestras metas sea cumplidas y que desde el día que entramos a esta institución en adelante nunca se pierda en nuestra vida el espíritu nicolaita, esa esencia moral y humana de actuar, de ver más allá de lo superficial y cotidiano porque el nicolaita es visionario, soñador, sensible, diferente por dejar una semilla de solidad por donde pasa, recordemos siempre que somos orgullosamente nicolaitas”.

Durante el evento también se contó con la presencia del director de Educación Superior y representante del gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, Horacio Anaya Villegas; del teniente de Infantería, Eduardo Molina y del director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina Ávila.