Llama SSM a prevenir enfermedades por alimentos contaminados en fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán, 13 de diciembre del 2022.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, en estas fiestas decembrinas y evitar así la presencia de bacterias, virus y parásitos dañinos para la salud que pueden manifestarse con fiebre, náuseas, diarrea y/o dolor abdominal.

Para evitarlas se requiere de limpieza durante la preparación de los alimentos para que sean seguros, con el lavado de manos antes de preparar, servir y consumirlos, y después de ir al baño, al llegar de la calle, tocar dinero o mascotas.

Es importante lavar y desinfectar frutas y verduras, proteger la cocina de insectos y otros animales, mantener los alimentos en recipientes cerrados y separar los crudos de los cocidos para que no se contaminen entre sí, sobre todo en el refrigerador.

Cocina completamente carne, pollo huevos y pescado para eliminar la mayor parte de los microorganismos causantes de enfermedades; recalienta los alimentos hasta que estén bien calientes o hirviendo (mínimo cinco minutos) y cuida que los jugos de carnes rojas y pollo sean claros y no rosados.

Refrigera los alimentos perecederos lo antes posible apenas se adquieran, bajo los cinco grados centígrados, no guardes comida por mucho tiempo aunque sea en el congelador, no dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas, no descongeles alimentos a temperatura ambiente (siempre debe ser en el refrigerador), mantén la comida caliente arriba de los 60 grados centígrados y recuerda que el recalentado adecuado elimina microorganismos.

Selecciona alimentos sanos y frescos, utiliza agua potable, no utilices alimentos después de su fecha de vencimiento, usa dos gotas de cloro o plata coloidal por litro de agua y déjala reposar media hora antes de beberla o bien hervirla por 5 minutos, lava y desinfecta las frutas y verduras especialmente si se comen crudas, elige alimentos ya procesados como la leche pasteurizada en vez de bronca o sin hervir.