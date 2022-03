Legisladoras michoacanas luchan para que mujeres logren más espacios en la política

Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2022. La Diputada Adriana Hernández Íñiguez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dijo estar segura de que el movimiento feminista avanza y que sus logros ya son palpables, al asistir a la inauguración de la 1era Convención Feminista nacional que se lleva a cabo en Morelia.



Resaltó estar comprometida en hacer las cosas bien desde la Presidencia del Congreso y como Diputada, para dejar las puertas abiertas a otras mujeres para que puedan ocupar los espacios que ella ha tenido y mantiene. Y afirmó que parte de su trabajo como mujer y política es “darle la mano a otras mujeres que como yo están batallando en el ámbito político para salir adelante; que seguramente tienen dificultades para lograr espacios o para que crean en su trabajo, así como yo lo viví.



Como mujeres tenemos que darnos la mano y ayudarnos”. Hernández Íñiguez manifestó que “la lucha no acaba hoy”, ni terminó el pasado 08 de marzo, sino que va a pasar más tiempo para que realmente se logre la aspiración que las mujeres buscan: “un mundo mejor para todas y todos, sin desigualdades”. Sobre la Convención comentó que es una gran oportunidad para compartir experiencias y anhelos, para intercambiar ideas y métodos de lucha “para avanzar juntas a un destino lleno de oportunidades”.



Por su parte, la Diputada Andrea Villanueva Cano dijo que este evento es un perfecto espacio para el diálogo y el debate, y para buscar un verdadero cambio no sólo para las mujeres, sino para toda la sociedad que lo exige. “En Michoacán y en México estamos viviendo tiempos difíciles.



La violencia ha escalado de manera incontrolable, diariamente 10 mujeres son asesinadas en nuestro país; y podría irme así con muchas cifras que son muestra del entorno complicado al que nos estamos enfrentando cotidianamente. Pero hoy lo que vengo a decirles es que no están solas”, destacó la legisladora.



De igual forma, resaltó que hoy se tiene enfrente la “oportunidad de ayudarnos, de sumarnos a estos esfuerzos para que las mujeres, lejos de colores y de convicciones personales, trabajemos juntas, empujemos y respaldemos nuestras agendas de trabajo, porque no habrá mejor aliado en el espacio público y privado, que aquella mujer que también sueña con tener igualdad, diversidad, oportunidades, pero sobre todo, vivir en paz”.



A la Convención organizada en en el Centro Cultural Clavijero, asistieron Paola Delgadillo Hernández, Presidenta del DIF Morelia; Ana Karen González Villalobos, fundadora de “Mujer Libre”; Jimena Villicaña Pérez, organizadora de la Convención y Directora del Centro de Estudios y Formación Política y Marcela Montero Andrade de la colectiva “Incendiarias” y creadora del bazar “Mercadita”; además de diversos colectivos feministas.