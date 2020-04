Las niñas y niños también son heroínas y héroes en estos momentos de contingencia: Gobernado

Morelia, Michoacán, a 30 de abril de 2020.- Las niñas y niños también son heroínas y héroes en estos momentos de contingencia por el COVID-19, señaló el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al enviar un mensaje a la población infantil en el marco del Día del Niño y de La Niña.



“Ustedes, niñas y niños están haciendo un gran trabajo desde su casa, están ayudando a que este bicho se vaya pronto”, les dijo en un mensaje en video.

Por ello, el mandatario les pidió a las niñas y niños no dejar de hacer sus tareas, sus actividades, de hacerle caso a su papá a su mamá, a ayudar a limpiar la casa y ser obedientes para seguir las recomendaciones sanitarias.



“Ustedes también son héroes, heroínas. Y los superhéroes se lavan bien sus manitas, usan gel antibacterial, si tienen que salir usan cubrebocas, se divierten, pero también aprenden desde casa”, expresó.



Silvano Aureoles manifestó que una celebración tan esperada cada año por las niñas y los niños, hoy, tendrá que ser desde casa, ya que la situación sanitaria actual obliga a tomar las medidas necesarias para cuidarnos todos.

Pero también nos obliga a sacar lo mejor de nosotros, a dar el doble, a ser empáticos, cuidadosos, mucho más pacientes, creativos, pero por encima de todo eso, a dar amor, atención y mucho cariño”, expresó el Gobernador.



Mientras tanto, a los adultos, Aureoles Conejo les pidió que no se den por vencidos.



“Hay mucho que hacer por nuestra niñez, son nuestro motor, nuestra alegría, demos más de nosotros. Esfuerzo, trabajo y valentía, que todo eso les ayuda para que mañana sean michoacanos y michoacanas de bien, exitosos y con valores”, expresó.

El gobernador aprovechó además para invitar a todas y todos a disfrutar de toda la programación con contenidos muy divertidos, llamativos y educativos que a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión se ha preparado para que las niñas y niños disfruten desde sus casas



De la misma manera, reiteró su invitación para que visiten la página del Club Chanani, donde podrán encontrar muchas opciones para no aburrirse, pero también en los diversos canales en redes sociales del Gobierno del Estado donde se ha estado compartiendo algunas actividades, dinámicas, transmisiones y muchas sorpresas más.