Lanza Sistema Penitenciario convocatoria de reclutamiento 2022 para oficiales de custodia

Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2022.- La Coordinación del Sistema Penitenciario, lanzó la convocatoria de reclutamiento 2022 para hombres y mujeres con alta vocación de servicio que quieran sumarse a las filas de oficiales de custodia penitenciara.

Los custodios de centros penitenciarios son oficiales altamente especializados en la vigilancia, supervisión, monitoreo y asistencia en el proceso de reinserción de personas privadas de la libertad.

Tras una evaluación física y de control de confianza, los oficiales adquieren destrezas y conocimientos profesionales que incluyen el Certificado Único Policial, mismo que los califica como personal operativo de Seguridad Pública.

El Sistema Penitenciario otorga un sueldo de 11 mil a 15 mil pesos mensuales, prestaciones de ley, desarrollo profesional y capacitación constante, así como atención en salud integral para oficiales y sus familias.

El perfil para ser candidato a oficial de custodia es:

• Ser ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad.

• Edad requerida de 18 años a 35 años.

• Contar con estudios mínimos de bachillerato concluido o equivalente.

• Estatura mínima de 1.55 m para mujeres y 1.65 m para hombres.

• Haber concluido el servicio militar nacional (cartilla liberada en caso de hombres).

• Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

• No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.

• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

• Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicos, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.

• No padecer alcoholismo.

Mayores informes a los teléfonos 443 320 0703 y 443 793 6902 o a través de la página oficial de la Coordinación del Sistema Penitenciario.