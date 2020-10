La última vez que vieron a María Fernanda, fue con su ex pareja, con quien tuvo una relación tormentosa

Morelia, Mich., a 07 de octubre de 2020.- “María Fernanda tenía 19 años de edad, era universitaria y además maestra de Tahitiano, la última vez que se le vio fue acompañada de Daniel Tovar, un joven de tan solo 20 años de edad, él era su antigua pareja sentimental, llevaban una relación un tanto tóxica”.

Lo anterior es un extracto de una publicación tomada del Facebook del periodista Omar Magaña Olascoaga, quien asegura haber hablado con la hermana de la joven encontrada muerta el lunes pasado, en el libramiento de Morelia. A continuación el revelador relato de Omar Magaña Olascoaga:

Hoy por la mañana tuve la oportunidad de comunicarme vía telefónica con la hermana de María Fernanda Méndez, joven universitaria y desafortunadamente fallecida este lunes por la mañana sobre la cinta asfáltica de Periférico Paseo de la República. Les contaré un poquito más de lo que pasó ese domingo por la noche.

#MariaFernanda tenía 19 años de edad, era universitaria y además maestra de Tahitiano, la última vez que se le vio fue acompañada de #DanielTovar, un joven de tan solo 20 años de edad, él era su antigua pareja sentimental, llevaban una relación un tanto tóxica. Terminaban una relación y volvían a regresar, esto durante repetidas ocasiones.

#DanielTovar era un novio muy manipulador, celoso y agresivo, de hecho la familia de #MaríaFernanda no quería que ella tuviese una relación sentimental con él, pero ella no entendía, llegó un momento en que dejaron que ambos anduvieran, así mismo decidieron ya no meterse en su relación. Ambos eran estudiantes del Centro Educativo Becqerel en esta ciudad capital, posteriormente después de una relación de altibajos, decidieron quedar como simples amigos, se vino la pandemia y la amistad seguía, ya que ambos tenían una pareja sentimental.

El domingo 4 de octubre del año en curso, #MaríaFernanda y #DanielTovar asistieron a una fiesta, de hecho los amigos de ambos, declararon que estuvieron discutiendo mucho en el convivio. #DanielTovar llevó a #MaríaFernanda a su domicilio a la 1 de la mañana, ya que su madre le dio permiso hasta esa hora, pero la historia no terminó aquí, #MaríaFernanda salió por la ventana de su casa, escapándose con #DanielTovar, para regresar a la fiesta y seguir discutiendo, se habla de una pelea que sostuvo #DanielTovar con un joven que pretendía a #MaríaFernanda. Amigos de la joven, le dijeron que se quedará con ellos, ya que ambos andaban tomados y temían de que llegase a suceder algún accidente, ella les dijo que no se preocuparan, que no pasaba nada, que era mejor irse con él, ya que vivían cerca, esto a las 5 de la mañana.Posteriormente siendo las 7 de la mañana, #DanielTovar arribó al domicilio de #MaríaFernanda, con su mochila y teléfono celular, diciéndole a su madre que había tenido una discusión con la joven a lo cual la mamá dijo que eso era imposible ya que ella se encontraba en su habitación dormida. #DanielTovar le contó del escape por la ventana y también de la discusión que tuvieron, en su versión le confesó a la mamá de #MaríaFernanda que cuando estaban discutiendo en el puente, ella bajó del vehículo y corrió.De inmediato la mamá de ella y #DiegoTovar subieron al vehículo para ir a buscarla, él se dirigió al lugar donde se localizaba el cuerpo destrozado de #MaríaFernanda, de hecho nunca fueron a “buscar” ya que según su versión había salido corriendo.

Fotografía Agencia Red 113

#DiegoTovar llevó a la mamá de #MaríaFernanda al lugar donde su cuerpo yacía entre la cinta asfáltica y un tanto irreconocible, ya que los vehículos que por ahí pasaron, la dejaron destrozada. Él simplemente se fue del lugar, donde ya se encontraba acordonado por las autoridades competentes, la madre de #MaríaFernanda se encontraba confundida y entre la zozobra de si era o no su hija, la respuesta sería aún peor.

María Fernanda Méndez QEPD +

Quiero dar un punto de vista (escribe Omar Magaña Olascoaga), soy enemigo de juzgar a las personas, todos tenemos nuestros altibajos, si bien lo comenté era una relación bastante tóxica y desafortunadamente esa toxicidad terminó en una muerte algo rara. A decir de la hermana de #MaríaFernanda, #DanielTovar fue a declarar a la Fiscalía, después de que la madre de la joven fuera a su domicilio con una patrulla a buscarlo. Las autoridades en su primer versión hablaron de que el cadáver presentaba heridas de arma blanca en el cuello, después dijeron que esas heridas se habían hecho a raíz del atropellamiento de los vehículos. Yo solamente creo una cosa y es importante que SE INVESTIGUE BIEN, dicen por ahí piensa mal y acertarás, puedo asegurar que #DanielTovar tiene algo que ver en este hecho y creo yo, por mi poca experiencia cubriendo estos sucesos que aquí hay mucho que no me cuadra. Reitero mis condolencias y pronta resignación para su familia, descansa en paz. #JusticiaParaMaríaFernanda

Así culmina el relato del periodista, que pudiera dar un giro a las investigaciones del lamentable caso.

*Relato autorizado para ser publicado por parte del autor, Omar Magaña Olascoaga, tomado de su cuenta de Facebook: https://www.facebook.com/ommagann29