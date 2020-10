Este jueves en Chavinda, la Unidad Móvil de Atención a Violencia de Género

Morelia, Michoacán, a 07 de octubre a 2020.- Con el propósito de acercar los servicios de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), a todas las regiones del Estado, la dependencia estará el próximo 08 de octubre en el municipio de Chavinda, con la Unidad Móvil de Atención a las Mujeres.



Capacitación, orientación y acompañamiento a través de servicios jurídicos, psicológicos y de servicio social, así como talleres de empoderamiento, se ofrecerán de manera gratuita en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del municipio.



Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de Seimujer, indicó que las mujeres de los municipios alejados de la capital del Estado sufren porque muchas veces no cuentan con los recursos económicos o de servicios suficientes para recibir una atención, por ello el propósito es llevarlos para que los conozcan y utilicen.



“Denunciar violencia de género no es muy fácil para muchas mujeres, porque no conocen los tipos de violencia o simplemente la han normalizado, por lo que nuestra responsabilidad es acercarles todas las herramientas para que puedan salir del círculo de la violencia”, indicó.



La funcionaria comentó que para atender las medidas de prevención por COVID-19, las mujeres interesadas en recibir algún servicio de la Unidad Móvil deberán portar en todo momento cubrebocas, cumplir la sana distancia y hacer uso de gel antibacterial.