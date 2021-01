La SEE inició la construcción de aula para preescolar en La Mira, Michoacán

La Mira, Michoacán; a 13 de enero de 2021.- Con donación de materiales y mano de obra, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), arrancó este martes los trabajos para la construcción de un aula y remodelación de baños, en el preescolar “Miguel de Cervantes Saavedra” de La Mira, Michoacán.

La obra en mención será posible gracias a la aportación de Grupo Financiero Banorte, empresa que se sumó al Programa de “Educación Solidaria”, impulsado por el titular de la dependencia educativa, Héctor Ayala Morales, con el cual se busca motivar la permanencia escolar con componentes que incluyen la dotación (por donación) de equipo y herramientas para el estudio, así como insumos necesarios y habilitación de espacios que ayuden a alcanzar un óptimo desarrollo académico, para cuando el regreso a clases presenciales sea posible.

Durante dicho evento, el director general de Unidades Regionales de la SEE, Heriberto Lugo Contreras, quien acudió en representación del secretario de Educación en la entidad, recordó que mejorar las condiciones de los planteles educativos es una prioridad para el Gobierno de Silvano Aureoles y Ayala Morales, por lo que, gracias a la suma de esfuerzos y voluntad de terceros, hoy la construcción de un aula en este plantel es una realidad.

“Queremos que las niñas y niños tengan un mejor espacio para ayudar a que no trunquen sus sueños, impulsarlos para que su formación académica no se vea detenida por la pandemia y la educación de nuestros estudiantes en Michoacán no se detenga”.

Por su parte, el jefe del departamento de Programas de Construcción y Mantenimiento Preventivo de la SEE, Roberto Proa Mancilla, señaló que esta acción se realizará bajo los conceptos y criterios que marca la norma vigente a nivel nacional, por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED).

“Tengan la seguridad de que esta constructora cuenta con todos los métodos constructivos para llevar a cabo las obras, es un proyecto tipo que se hace bajo un mismo concepto”.

Al respecto y durante su participación, Omar Alejandro Gómez, educador en dicho preescolar, expresó: “un aula es esencial para el aprendizaje de nuestros niños, hemos estado con esa necesidad y hoy somos testigos del esfuerzo y trabajo de todos para lograrlo”.

Cabe destacar que, en la visita a la región, la empresa ArcelorMittal México realizó la donación de 130 dispositivos electrónicos a estudiantes de diferentes planteles de Lázaro Cárdenas para apoyar las actividades escolares en casa, sumándose con ello al fortalecimiento del programa Educación Solidaria.