La Sedeco apoyó incorporación de empresas michoacanas al mercado global

Morelia, Michoacán, 28 de diciembre del 2022.- Con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en el presente año, 16 marcas de productos michoacanos se integraron a tiendas en línea como Mercado Libre, Amazon y otros catálogos digitales.

A través de los diversos servicios brindados por la Dirección de Comercialización, se apoyó en la incorporación al mercado global, a empresas como Newww: Telecomunicaciones 20; camas para perro Yoko; Conejos: Accesorios para mascotas; Mezcal Suspiro Azteca; Cosméticos artesanales Te Quiero Latina; Campoterra: Frutos y snacks congelados; Man Up: Productos de belleza; Dulces La Fuente; salsas Valen.

Así como Cielo Nocturno: Variedades del mezcal; mezcal Don Sancho; shampoo Sagrelly; Salsas y productos La Macadamia; salsas artesanales El Sabor de Tata; granola Mora Azul; Golden milk Laurelthy, y jugos de limón, deshidratados en polvo / productos procesados frutales Swissco.

En cuanto a servicios creativos, los apoyos brindados fueron en imagen comercial, creación de páginas web, gestión de módulos para tienda en línea, paquetes de fotografía comercial profesional, entre otros.

Entre junio y noviembre, fueron lanzadas al mercado cinco nuevas marcas de productos como mezcal, para el cuidado personal, vinatería y para mujeres, entre otros; todo el proceso desde la generación del plan de negocios hasta su presentación tuvieron el acompañamiento de la Sedeco.

Además, como parte del Subcomité de Promoción del Puerto Lázaro Cárdenas (Port Community Lázaro Cárdenas), así como área promotora y vinculadora de los productores michoacanos, la Dirección de Comercialización participó en 16 eventos de diversos sectores, celebrados en Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero y en el interior del estado.

Entre esos eventos están China Chamber of Commerce and Technology México Seminario “Operación del Puerto Lázaro Cárdenas”, y The Logistics Summit & Expo 2022, ambas en Ciudad de México; 11 Encuentro de Negocios, realizado en Silao, Guanajuato; Foro de Proveeduría Automotriz efectuado en León, Guanajuato; Congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros- AMANAC, y participación en el Congreso Intermodal AMTI 2022, estos últimos realizados en Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero.