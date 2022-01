La OSIDEM presentará “Sinfonías de Joseph Haydh”

Morelia, Michoacán, 30 de enero del 2022.- La Secretaría de Cultura de Michoacán invita a la población en general al concierto de temporada “Sinfonías de Joseph Haydh”, que la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM), ofrecerá en el Teatro Melchor Ocampo, el próximo viernes 4 de febrero, a las 20:30 horas.

El concierto de temporada “Sinfonías de Joseph Haydn”, será bajo la dirección del Maestro Román Revueltas Retes y se interpretará la Sinfonía No. 17 en Fa mayor Hob.1:17, la Sinfonía No. 18 en Sol mayor Hob. 1:18 y la Sinfonía No. 19 en Re mayor Hob. 1:19.

Los asistentes podrán pasar a recoger sus pases de cortesía a partir del martes primero de febrero desde las 10:00 horas, en las instalaciones de las oficinas de la OSIDEM, las cuales se ubican en el inmueble del Teatro Melchor Ocampo, Melchor Ocampo, 256, del Centro Histórico de Morelia.

El aforo para el concierto será del 50 por ciento y se seguirán los protocolos sanitarios correspondientes.