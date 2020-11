La FGE imparte charla para prevenir delitos de extorsión

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2020.- En cumplimiento a los ejes estratégicos del Plan de Persecución de Delitos, enfocados a dirigir acciones para la prevención de los delitos de extorsión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), refuerza los vínculos de comunicación con la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) brindó una charla en esta materia a integrantes de la Asociación de barberos, estilistas y peluqueros de Michoacán, durante la cual explicaron que la extorsión telefónica es el engaño que se realiza a través de un teléfono con la finalidad de obtener dinero de la persona con quien se establece comunicación, coaccionándola principalmente con amenazas.

En el marco de esta actividad realizada bajo los protocolos para la prevención de contagios de COVID-19, la directora de Atención a Víctimas Elizabeth Rosas Pérez y Mario Alejandro Elizondo Sánchez, director de Carpetas de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) proporcionaron a las y los asistentes diversas herramientas sobre qué hacer en caso de ser víctimas de un ilícito como este, destacando que, para evitar ser víctimas es importante seguir medidas preventivas y en caso de ya haber recibido una llamada extorsiva acudir a denunciar.

Durante la charla, ambos ponentes manifestaron la disposición del Fiscal General, Adrián López Solís de mantener un vínculo cercano con los diversos sectores de la ciudadanía, a fin de que, de manera coordinada se trabaje en acciones que coadyuven a prevenir que personas desconocidas atenten contra la seguridad y el patrimonio de las y los michoacanos.

Durante el desarrollo de esta actividad, se resaltó la importancia de acudir a denunciar para recibir asesoría especializada en el tema y evitar entablar conversaciones con las personas que llaman, ya que esto podría marcar la diferencia en ser o no víctima, asimismo, explicaron de forma general en qué consiste el trabajo de la UECS y la capacidad de respuesta que dicha Unidad tiene para brindar atención a delitos de extorsión y secuestro.

Como parte de esta charla, las y los asistentes conocieron las principales formas que existen de extorsión, entre estas, aquellas en las cuales las personas manifiestan a las víctimas que han sido ganadoras de un premio y les solicitan ciertos requisitos para que éste le sea entregado, entre ellos un deposito económico; se hacen pasar por integrantes de un grupo delictivo; autoridades; familiares con problemas; o advierten que han secuestrado a un familiar de la víctima, exigiendo dinero a cambio de su liberación.

La FGE exhorta a la ciudadanía a no atender este tipo de llamadas y con el fin de prevenir estos delitos se recomienda no contestar a números desconocidos; no brindar datos personales ni proporcionar información de familiares a terceras personas; y cuidar la información que se publica en las redes sociales.