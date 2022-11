La discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo: Víctor Zurita

La discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo, lo que provoca desigualdad e indignación a muchas personas, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, recordó que el derecho a la no discriminación implica que todas las personas recibamos un trato digno; que se respete nuestra dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad.

“No obstante que éste es un derecho consagrado en la Constitución Federal, en la Local y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, aún la discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo, lo que provoca desigualdad e indignación a muchas personas”.

Víctor Zurita recalcó que para abatir la discriminación, el primer paso debe ser la empatía, la cual no se trata de entenderla solamente, sino de vivirla y ponerla en práctica.

“Desafortunadamente en la sociedad actual, la empatía hacia las personas que vivimos con discapacidad no ha sido una práctica constante; quizás algunas personas solo se imaginan cómo sería tener una discapacidad, pero no han tenido la experiencia de convivir con ella”.

El legislador abundó que la empatía es un tipo de amor, no es simpatía, es algo más allá que todos podemos tener, como lo puede ser el simple gesto de respetar la accesibilidad para las personas con discapacidad, o el no invadir rampas ni cajones indebidamente.

“Es importante adquirir plena conciencia de no realizar conductas que afectan los derechos de otros, así como asumir el compromiso de invitar a quienes no respetan a hacerlo y a no inventar excusas, no importa que nos tachen de locos”.