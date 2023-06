Kim Kardashian sorprende a sus fans con un posible nuevo romance, dejándolos desconcertados

Si alguien le hubiera dicho a Kim Kardashian en 2007 los giros que su vida tomaría, definitivamente se habría quedado asombrada. Pero incluso en tiempos más recientes, como madre de cuatro hijos y exesposa de Kanye West, si alguien le hubiera dicho que tendría una relación divertida y única con Pete Davidson, también habría quedado sorprendida. Los cambios son parte del amor y la evolución, y ahora el medio US Weekly ha revelado que Kim está coqueteando con alguien nuevo. En una reciente entrevista, la empresaria admitió que no sale con hombres solo por salir, sino porque realmente desea conocer a la persona (suponemos que esto es cierto, considerando todas las influencias a las que está expuesta. ¿Por qué perder el tiempo si no crees que algo te aporte algo positivo?). “Hasta ahora, lo que sabemos es que no están saliendo oficialmente, pero están coqueteando. Aún no han tenido una cita, y Kim no está lista para que la vean en una cita con nadie en este momento, porque no quiere que se convierta en un problema. Ella sabe que una vez que la vean en una cita, las cosas pueden descontrolarse, pero hay alguien especial a quien tiene en la mira, y está emocionada por ver qué podría depararles el futuro”, reveló una fuente al medio.

Lo malo es que aún no sabemos quién es esa persona, pero los que han reaccionado en Twitter han especulado que si no se ha mencionado nada, probablemente sea alguien conocido. Así que aquí estamos, llenos de intriga, pero atentos. ¿Quién será este nuevo hombre?