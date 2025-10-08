Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025.- Con el compromiso de blindar el presupuesto público, cerrar la puerta a la corrupción y poner el ejemplo de legalidad desde el Congreso, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis, presentó la iniciativa de Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Michoacán.

Celis destacó que este proyecto busca garantizar que cada peso del Congreso se utilice con honestidad, eficiencia y transparencia, tal como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que nunca más las decisiones sobre el gasto público dependan de intereses personales o discrecionales.

“Si exigimos transparencia, debemos ser los primeros en practicarla. En Morena creemos en gobernar con el ejemplo: cuidar el dinero del pueblo, rendir cuentas y actuar con honestidad. Esa es la esencia de la Cuarta Transformación.”, señaló el legislador.

La propuesta crea un órgano colegiado encargado de revisar y autorizar cada contratación, con procesos de licitación pública y reglas claras para evitar compras a sobreprecio o fuera de la ley. Además, establece mecanismos de rendición de cuentas y control interno, para que ningún acto quede fuera del escrutinio público.

“No podemos permitir que un solo peso se gaste sin justificarlo. Este reglamento le devuelve al Congreso su papel de ejemplo, no de excepción. La gente exige honestidad y resultados, y eso es lo que estamos construyendo.”, enfatizó.

El diputado subrayó que esta iniciativa fortalece la transparencia, garantiza mejores condiciones de compra, y protege el dinero de las y los michoacanos, asegurando que cada decisión se tome con base en criterios técnicos, legales y de beneficio social.

“Blindar el presupuesto es cuidar el futuro. No más decisiones a puerta cerrada: la transformación también se mide en cómo usamos el dinero del pueblo.”, concluyó Celis.