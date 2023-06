Joven hallada sin vida presentaba heridas de bala, confirma FGE

Apatzingán, Mich.- 08 de junio de 2023.- Este jueves las autoridades informaron que ya fue identificada la joven que fue localizada sin vida cerca de una parada de autobuses de la carretera Apatzingán – Buenavista, además se confirmó que la fallecida presentaba lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

La víctima fue reconocida por sus seres queridos como Jennifer Concepción R., de 18 años, cuyo cadáver fue hallado tirado sobre la maleza en las inmediaciones del sitio conocido como “Petreos”.

En redes sociales se mencionó que aparentemente la joven estaba desaparecida, sin embargo, las autoridades no tienen denuncia previa, únicamente al entrevistarse con sus familiares estos refirieron que tenía tiempo de no vivir con ellos y no sabían a que se dedicaba.

Al momento del hallazgo los integrantes de la Fiscalía General del Estado emprendieron las averiguaciones iniciales y realizaron el levantamiento del cadáver.

Aunado a lo anterior y luego de la práctica de la necropsia de ley se confirmó que el cuerpo presentaba impactos de bala, por lo que las investigaciones continúan con la finalidad de esclarecer lo sucedido capturar a los responsables.