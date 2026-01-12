Uruapan, Mich.- 11 de enero de 2026.- La noche de este domingo, un joven fue asesinado a balazos en una vivienda ubicada en la colonia Luis Martínez Villicaña, al oriente de la ciudad de Uruapan.

Según los primeros reportes, al filo de las 22:00 horas un muchacho se encontraba sobre la calle Circuito del Pino, casi esquina con Hermanos Flores Magón, en determinado momento al lugar arribaron sujetos desconocidos que lo agredieron a tiros.

En un intento por ponerse a salvo, el agraviado ingresó a una casa pero fue perseguido y finalmente asesinado por los pistoleros que enseguida se dieron a la fuga.

Algunos vecinos reportaron el atentado a los sistemas de emergencia y al lugar se desplazaron paramédicos de primera respuesta de APREVIT y Rescate Michoacán Delegación Uruapan, pero a su arribo, únicamente confirmaron el deceso del joven; su identidad no fue revelada, sólo se sabe que tiene entre 20 y 25 años de edad.



La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal, mientras que otros uniformados desplegaron un operativo en busca de los homicidas sin que lograran ubicarlos.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se dio cita al área de intervención para realizar la recolección de indicios y de testimonios, para comenzar la carpeta de investigación correspondiente.