Johan Vásquez levanta la voz en busca de reconocimiento y valoración en la selección nacional

Johan Vásquez expresa su frustración por la falta de oportunidades en la Selección Mexicana. El talentoso defensor mexicano ha manifestado abiertamente su descontento por no ser considerado como titular, tanto durante el periodo de Gerardo Martino al frente del Tri como bajo la dirección de Diego Cocca.

“Me molesta un poco porque todos queremos jugar. Recuerdo que cuando estaba en México, no jugaba cuando venía a la selección y pensaba en ir a Europa para ganarme ese reconocimiento. Hoy en día, la situación no ha cambiado y no sé qué hacer. Tal vez tengo que aceptar las cosas”, expresó Vásquez al término del partido contra Panamá.

Vásquez reconoce que aún no cuenta con una trayectoria destacada en el fútbol europeo, pero se siente lo suficientemente capacitado para ser considerado con mayor regularidad.

“He venido a la selección y no sucede nada más. Soy un jugador que aporta, pero no soy Rafa Márquez para cambiar la situación. Tengo que aceptar mi realidad”, afirmó.

No puedo decirte exactamente por qué sucede esto. Podría ser falta de calidad, no lo sé. Me ha tocado, pero me gustaría que no me vean solamente como el chico de Pumas y Rayados. Sé que no juego en un club europeo de renombre, pero estoy haciendo muchos sacrificios. Me gustaría que se pusieran en mi lugar”.

Johan Vásquez enfatizó que además de conversar con Cocca y su cuerpo técnico sobre su situación, le gustaría que se tomaran en cuenta otros factores, como los sacrificios que ha realizado desde su llegada al fútbol italiano, junto con la incertidumbre que enfrenta al no tener garantizada su participación con un equipo la próxima temporada.

“No estoy pidiendo, pero sí me gustaría hablarlo. Quiero que entiendan mi situación, contarles cómo he enfrentado los últimos dos años con los descensos, el idioma, la liga. Voy a reportarme con el Genoa porque no sé si me quedaré allí, y llegar tarde sería complicado. Soy padre y deseo un poco de estabilidad, pero también quiero seguir compitiendo, permanecer en Europa y continuar representando a la selección. Me gustaría que comprendieran eso”, expresó.

Cuando se le preguntó si ha considerado renunciar a la selección de cara a la Copa Oro para atender sus asuntos profesionales y personales, respondió de manera firme: “No, nunca”.