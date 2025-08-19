Morelia, Michoacán; 19 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de su Secretaría de Cultura (SeCultura) invita al evento de elevación de globos de cantoya “Luces en el cielo”, el próximo sábado 23 de agosto, de 16:00 a 20:00 horas, en la Unidad Deportiva Morelos Indeco.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, mencionó que “Esta actividad refleja el compromiso que tiene la administración municipal de fomentar la participación comunitaria y fortalecer las actividades socio – culturales en distintos puntos de la ciudad”.

Chávez Alcaraz informó que las actividades generales comenzarán a partir de las 17:00 horas y previamente se impartirá un taller de elaboración de globos de cantoya por parte del artesano Bernardo del Toro Orozco.

A las 17:30 horas habrá taller de pintura infantil y juegos para los más pequeños. A las 18:00 horas seguirá el ritual y juego de Uárhukua a cargo del Colectivo Pedagógico Komanchikua Chanacua. Y el programa cerrará con la elevación de globos que iniciará alrededor de las 19:00 horas.

“Será un evento lleno de color, creatividad y artesanía, donde los asistentes podrán aprender y participar activamente en la creación de estas emblemáticas piezas; y quienes no alcancen taller, que tiene cupo limitado, podrán disfrutar del resto del programa que organizamos para todas las edades”, añadió la secretaria de Cultura.

Con esta actividad, el Gobierno de Morelia promueve la convivencia social, el aprovechamiento de los espacios y el trabajo en equipo, en su compromiso por seguir haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.