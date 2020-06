Invita Icatmi a certificarse en Liderazgo en el servicio público

Morelia, Michoacán, a 24 de junio de 2020.- La pandemia provocada por el COVID-19 ha traído una reingeniería en los diferentes ámbitos, para lo cual se requiere creatividad y apertura al cambio, tener conciencia de lo que podemos cambiar y de lo que no. En este sentido, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi), ha implementado capacitaciones de manera virtual.



Fueron las palabras de la directora del Icatmi, Rosario Cruz García, durante la conferencia “El futuro liderazgo después del COVID–19”, en donde se realizó la invitación a la población a certificarse en el Estándar de Competencia 0401 Liderazgo en el servicio público, que realiza el Icatmi como única entidad de la Red Conocer en Michoacán.



Un líder es aquel que motiva cambios, que transforma la vida de otros, que tiene la habilidad de ver lo que otros no pueden y emplea su creatividad para desarrollar esos proyectos o estrategias, y contribuye a impulsar a las demás personas a partir de sus habilidades, señaló Edissa Morelos Mejía, maestra en Calidad y Productividad.



Para un líder es preciso mantener el reflejo de un buen comportamiento, primordial para llevar la guía del grupo. Es necesario tener claros los objetivos, siempre sin olvidar celebrar los logros. Aunque no se puedan contralar situaciones como la actual, las respuestas de un líder deben ser ecuánimes y proactivas.



Para lo cual, Morelos Mejía, instructora del Icatmi, recomienda realizar una lista de las cosas que sí se pueden contralar y las que no. En consecuencia, mantener una comunicación asertiva con el equipo de trabajo, quienes son los que mejor conoce las posibilidades de cambio, las áreas de oportunidad en capacitación y en la implementación creativa, señaló.