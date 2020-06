A través de videollamadas, familiares se comunican con pacientes con COVID-19

Morelia, Michoacán, a 23 de junio de 2020.- Con apoyo de dispositivos móviles, familiares de algunos pacientes con COVID-19, que permanecen internos en el Hospital General “Dr. Miguel Silva” de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), pudieron hablar un momento con ellos.



Al respecto, Susana Herrera Arroyo, jefa del Departamento de Trabajo Social, señaló que esta medida “les levanta el ánimo, las ganas de vivir, de saber que cuentan con su familia, que a pesar de todo ellos están aquí, al pendiente del estado de salud de su paciente”.



Con esta medida, lo que se busca es favorecer la recuperación de los enfermos y dar tranquilidad a los familiares que, aunque no pueden entrar a verlos y sin importar las condiciones, están al tanto de la salud de sus pacientes.



Desde el área de aislamiento el médico apoya al paciente para que a través de videollamada pueda tener comunicación por unos minutos con su familiar, sin embargo, no con todos es posible, en el caso de los intubados no se puede llevar a cabo, “están solos con el personal de salud y es muy triste verlos ahí”, comenta Susana.



“Les pedimos que se queden en casa, que hagan caso de todos los mensajes que nos manda la Secretaría de Salud, esto no es un juego”, es el mensaje que manda Susana a las y los michoacanos, para proteger su salud y la de los demás.