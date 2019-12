Gabriel Zamora, Michoacán, a 21 de diciembre de 2019.- Una inversión de 84 millones de pesos se ejercen en el municipio de Gabriel Zamora para abastecer de agua potable a las comunidades de Charapendo y Lombardía, así quedo manifiesto este sábado durante la gira del Gobernador Silvano Aureoles Conejo en esa región de Tierra Caliente.



En un primer punto y para beneficio de más de 100 mil habitantes, el mandatario estatal inauguró la línea de conducción de agua potable en la localidad de Charapendo.



“Con esto se resuelve el problema del abasto, es un paso fundamental y nada sencillo porque son 9 kilómetros de tubos, es una obra que costo casi 18 millones de pesos, pero que bien vale la pena, porque la comunidad ahora contará con agua como un servicio indispensable” aseguró.



Anteriormente, la población obtenía el agua de un canal de riego, que no cumple las normas de calidad para uso doméstico.



Después, Aureoles Conejo, se trasladó a la localidad de Lombardía, donde arrancó la construcción y ampliación del sistema de agua potable, una de las obras hídricas más importantes, ya que con una inversión de 46 millones de pesos, se llevará a cabo este proyecto para que ninguna casa de la localidad se quede sin este servicio de vital importancia.



“Esta es la obra más grande de CEAC y Lombardía se lo merece, no va a haber una sola casa que le falte agua, en menos de un año voy a venir a entregarles el nuevo sistema de agua potable funcionando”, aseguró el Gobernador.



El titular de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), Germán Tena Fernández, indicó que con este proyecto, todos van a poder tener agua los 365 días del año.



Explicó que esta obra beneficiará a los 12 mil 610 habitantes de Lombardía y con ello, varias colonias apartadas contarán con el servicio de agua potable, en aproximadamente 6 meses, cuando quedará terminada.



FOMENTA GOBERNADOR PRODUCCIÓN DE ARROZ EN GABRIEL ZAMORA



Como parte de su gira de trabajo por el municipio de Gabriel Zamora, el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, entregó un total de 6 millones de pesos, en equipamiento, a la organización de arroceros del Valle de Marquéz, donde aseguró que dar valor agregado a los productos del campo, hace que se vuelva un espacio de oportunidad y desarrollo.



“Seguir vendiendo los productos no es rentable, la ganancia es para los intermediarios, si les damos valor agregado, vamos a generar empleos estables, permanentes y mejor pagados, entonces el campo se vuelve un espacio de oportunidad”, señaló.



Explicó que actualmente la producción de arroz en el país es insuficiente para la demanda, ya que se importa más del 80 por ciento de este grano, que se consume en México, por ello la importancia de impulsar este proyecto con los pioneros del cultivo en el estado.



Con ello, el Gobierno del Estado apoya al fortalecimiento del proceso productivo e incrementa la productividad de más de 100 productores de arroz en la región.