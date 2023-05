Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem” celebra su aniversario en el Festival de Cannes

se conmemora el aniversario de la proyección de la película “Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem” en el Festival de Cannes, el 18 de mayo de 2003. Dirigida por los talentosos cineastas japoneses Kazuhisa Takenochi y Leiji Matsumoto, reconocido por su trabajo en “Dragon Ball” y “Sailor Moon”, respectivamente, la película se convirtió en un hito en la combinación de música electrónica y animación.

“Interstella 5555” es la versión visual del aclamado álbum “Discovery” del dúo francés de música electrónica “Daft Punk”, quienes también participaron como productores junto a Toei Animation, conocido estudio de animación japonés responsable de series populares como “Mazinger Z”, “Dragon Ball” y “Sailor Moon”, entre otras. La película cuenta la historia del secuestro intergaláctico de una banda musical por parte de un malvado empresario terrestre y se narra de manera visual, sin diálogos.

La película recibió una respuesta muy positiva por parte de la crítica. La BBC de Londres le otorgó cuatro estrellas de cinco, describiéndola como un “deleite visual y auditivo de proporciones intergalácticas”. Jeremy Heilman, del portal Movie Marty, la consideró la mejor película animada realizada en 2003 y un verdadero testimonio del arte posible en dos medios muy diferentes.

Aunque hubo algunas críticas negativas, estas fueron objetivamente menores en número. El portal “Underbrain” expresó ciertas reservas, mencionando que la película se sustentaba únicamente en su propia banda sonora, con un uso mínimo de efectos de sonido y la ausencia total de diálogos. También señaló que la historia era plana a pesar de contar con una banda sonora de ritmo “videoclipero”.

El legado de “Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem” sigue vigente, y la película continúa siendo apreciada por los fanáticos de la música electrónica y la animación. Como parte de su aniversario, nos gustaría saber la opinión del público: ¿Han tenido la oportunidad de ver la película? ¿Qué les ha parecido? Nos encantaría conocer sus impresiones y cómo ha impactado en su experiencia cinematográfica.