Internacional | Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se convierte en testigo protegido en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses clasificaron el caso de Ovidio Guzmán a tal grado de proteger su ubicación y evitando las presentaciones públicas del lider de “Los Chapitos”.

De acuerdo con El Universal, una fuente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó al medio que Guzmán López ya no se encuentra bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP).

Es de recordar que el 15 de septiembre de 2023, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador extraditó a Guzmán López a Estados Unidos, donde fue presentado ante una Corte de Illinois para enfrentar cargos graves, entre los que destacan tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana.

En marzo de este año, la jueza Sharon Johnson Coleman leyó formalmente los cargos en su contra. A lo que Ovidio Guzmán se declaró no culpable de las acusaciones, las cuales incluyen conspiración para importar y distribuir drogas, pertenencia a una organización criminal, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

Actualmente el líder de “Los Chapitos” fue incluido en el programa de testigos protegidos de Estados Unidos bajo la custodia de los US Marshals. Y a pesar de que la FGR menciona que este ya no está bajo custodia, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la Embajada de Estados Unidos informó que no ha sido liberado, sino que sufre un cambio en la medida cautelar.