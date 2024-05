Internacional | Hoy se celebra el Día Mundial del Entrenador de Futbol

El 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Entrenador de Futbol, para homenajear a un miembro clave dentro de un equipo de fútbol: el entrenador.

Un entrenador de futbol o director técnico es la persona encargada de la dirección, instrucción y entrenamiento de jugadores de fútbol. Constituyen una pieza clave y fundamental en un equipo de fútbol, dirigiendo, organizando y motivando a los jugadores a lograr los objetivos propuestos en el campo de juego.

La proclamación de este día se hizo en honor a Alexander Chapman Ferguson, considerado el entrenador de fútbol más laureado del planeta. En tal sentido, se tomó como referencia su último partido como entrenador el día 13 de mayo de 2013.

Alexander Chapman Ferguson, un emblemático entrenador de fútbol escocés, nació en Govan (Glasgow, Escocia) el 31 de diciembre de 1941. Es conocido mundialmente como “Sir Alex Fergurson”, considerado el entrenador con más títulos en la historia del fútbol.

Fue entrenador del equipo de fútbol Manchester United desde el año 1986, hasta su retiro en el año 2013. Participó en 27 temporadas y cuenta con 38 títulos, marcando una era en el fútbol europeo.

En sus inicios comenzó a jugar fútbol a nivel amateur, destacando posteriormente como delantero. Pasó del Queen’s Park al St Johnstone y luego al Dunferline, marcando 66 goles en 89 partidos entre 1964 y 1967. Después fue traspasado al Rangers, durante dos años. Se retiró tras jugar para el Falkirk y el Ayr, empezando a entrenar en el East Stirling y en el Saint Mirren en el año 1975. Luego dirigió brevemente un pub, antes de hacerse cargo del Aberdeen en 1978, para acabar con el dominio del Old Firm en Escocia.

Su frase icónica “tiempo squeaky-bum”, hacía referencia a las tensas etapas finales de una competición de liga. Fue incluida en el Collins English Dictionary y el Oxford English Dictionary.

En homenaje a este magnífico entrenador, se inauguró una estatua de bronce en las afueras de Old Trafford el 23 de noviembre de 2012, diseñada por el escultor escocés Philip Jackson. Asimismo, una carretera cerca de Old Trafford pasó a denominarse Water’s Reach a Sir Alex Ferguson Way, en su honor.

Alexander Chapman Ferguson

El entrenador de fútbol es un profesional o técnico encargado de preparar las sesiones de entrenamiento y partidos, aplicando las mejores estrategias en el campo de juego durante los noventa minutos del partido de fútbol, para obtener la victoria. Entre las principales responsabilidades y funciones del cargo se destacan las siguientes:

Es el máximo responsable del equipo, estableciendo una rigurosa planificación para toda la temporada con objetivos a cumplir en cada entrenamiento, tomando en cuenta los estatutos y filosofía del club de fútbol respectivo.

En la preparación de cada partido toma en cuenta el perfil del equipo rival, sus fortalezas y debilidades, a fin de preparar la táctica respectiva.

Establece las normas de convivencia o de régimen interno, conjuntamente con la directiva y capitanes del equipo.

Es el encargado de fichajes, bajas y altas del equipo.

Prepara el campo antes de los entrenamientos.

Explica previamente las sesiones de entrenamiento a los jugadores, estableciendo la duración de las sesiones, organización de los entrenamientos y los objetivos a cumplir. Esto con el fin de lograr un entrenamiento rápido, ágil y ordenado.

Controla la dirección de los partidos.

Elabora y transmite las líneas de actuación a seguir, en caso de situaciones especiales o imprevistas.

Es fundamental contar con el respeto y la confianza por parte del equipo de fútbol hacia el entrenador y su método de trabajo, convirtiéndose en un ejemplo a seguir. Estas son algunas cualidades y perfiles que debe tener un buen entrenador de fútbol:

Sólidos conocimientos profesionales sobre la actividad futbolística , como elemento clave en la planificación y aplicación de estrategias y objetivos, en las actividades de entrenamiento y partidos.

, como elemento clave en la planificación y aplicación de estrategias y objetivos, en las actividades de entrenamiento y partidos. Habilidades comunicativas , para comunicarse asertivamente con el equipo.

, para comunicarse asertivamente con el equipo. Debe ser empático a fin de entender y canalizar las reacciones de los jugadores, brindando atención individualizada. Con ello promueve la confianza y apoyo mutuo en el equipo.

a fin de entender y canalizar las reacciones de los jugadores, brindando atención individualizada. Con ello promueve la confianza y apoyo mutuo en el equipo. Capacidad de evaluar el desempeño de los jugadores y como responden a los diferentes tipos de interacción, incrementando el rendimiento a nivel individual y colectivo.

y como responden a los diferentes tipos de interacción, incrementando el rendimiento a nivel individual y colectivo. Habilidad para motivar a los jugadores, pues no basta con hacer cumplir las pautas indicadas durante los entrenamientos, debiendo procurar un buen estado de ánimo en los jugadores para lograr un óptimo rendimiento del equipo.

pues no basta con hacer cumplir las pautas indicadas durante los entrenamientos, debiendo procurar un buen estado de ánimo en los jugadores para lograr un óptimo rendimiento del equipo. Coherencia y habilidad para transmitir las normas de conducta y entrenamiento a los miembros del equipo.

A todos los entrenadores de fútbol reciban un gran reconocimiento, por su esfuerzo y dedicación en la preparación de los jugadores, permitiendo disfrutar momentos inolvidables en cada partido de fútbol ¡Feliz Día Mundial del Entrenador de Fútbol! (diainternacionalde.com)