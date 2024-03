Internacional | Emmanuel Macron volvió a hablar del envío de tropas francesas a Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este jueves 14 de marzo que está “listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania”, además aseguró que dicho conflicto armado es una amenaza “existencial” para Europa.

Macron aseguró este jueves que Europa debe prepararse para la guerra si quiere la paz, sin embargo ya había suscitado polémica el mes pasado después de que dijera que no podía descartar el despliegue de tropas terrestres en Ucrania en un futuro y muchos líderes tomaron distancia al respecto.

Asimismo, mencionó que “si Ucrania cae, nuestra seguridad estará amenazada. Si continúa la escalada, tenemos que estar listos para tomar todas las decisiones necesarias para que Rusia no gane nunca”.

Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron (Foto tomada de la red)

“Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin, que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superarme este o ese límite, no sería buscar la paz; sería asumir la derrota”, agregó Emmanuel Macron.

Además, expresó que Ucrania estaba en una situación difícil y que era necesario mayor apoyo de aliados, pero que esperaba que algún día llegara el momento de negociar la paz con un presidente ruso “sea quien sea”, contemplando la posibilidad de que Putin ya no esté al mando del país ruso.

Sin embargo, el presidente francés contrastó que Francia nunca iniciaría una ofensiva directa contra Rusia y que París no estaba en guerra con Moscú, pese a que el país ruso había lanzado ataques contra intereses franceses dentro y fuera de Francia. (EFE, AFP)