Internacional | Apple lanza sus gafas Vision Pro de realidad virtual en Estados Unidos

La empresa de tecnología Apple comenzó a vender en sus tiendas ubicadas en Estados Unidos las Vision Pro, gafas de realidad mixta las cuales tienen un precio de $3,499 dólares, uno de sus grandes lanzamientos desde el Apple Watch desde hace nueve años.

Las gafas Apple Vision Pro son un hito para los amantes de la realidad virtual o aumentada, los cuales ven en esta tecnología como el siguiente nivel de la vida en Internet después de lo que fueron los teléfonos inteligentes.

Sin embargo, su elevado costo, el flojo éxito de lanzamiento similares y con un precio menor las lanzadas por la empresa Meta, las primeras críticas plantearon dudas sobre si las Vision Pro pueden cambiar las reglas del juego o al menos por el momento.

Por su parte, el famoso diario estadounidense The New York Times reseñó “es un producto impresionante, uno que se ha estado fabricando durante muchos años y con miles de millones de dólares… pero incluso después de probarlo, todavía no tengo idea de para quién o para qué se supone que es esta cosa”.

La empresa Apple considera las Vision Pro como su primera incursión en la “computación espacial” negándose a emplear el término de “realidad virtual” que es utilizado y asociado de manera más común.

Además, informó que las gafas tienen disponibles 600 aplicaciones y juegos específicamente diseñados para las Vision Pro, junto con un millón de aplicaciones compatibles. Asimismo, la empresa de entretenimiento Disney se asoció y aportará películas en 3D, las empresas Netflix, Spotify y Google declinaron modificar sus aplicaciones para ajustarlas a las gafas por ahora.

Si te interesa el producto, las Vision Pro estarán disponibles en otros países a finales de este año 2024, informó Tim Cook jefe de la empresa Apple.