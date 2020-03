Inicia ProAm procedimiento a industria de La Piedad por incumplir normas

La Piedad de Cabadas, Michoacán, a 13 de marzo de 2020.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm), inició un procedimiento administrativo a una conocida industria de competencia estatal dedicada al procesamiento de carnes, en el municipio de La Piedad, al no presentar sus autorizaciones ambientales. En seguimiento a una denuncia ciudadana, el pasado 19 de febrero del presente año, personal de inspección y vigilancia acudió al sitio para realizar una visita a dicha industria, a la cual se le requirió exhibir la autorización en Materia de Impacto Ambiental y su Licencia Ambiental Única, las cuales no presentaron en el momento. Es importante precisar que, durante el año 2019 ya se había realizado una visita de inspección en la primera etapa de la ampliación de esta empresa, la cual presentó su documentación, sin embargo, dichas autorizaciones no corresponden a las instalaciones inspeccionados en la última visita, por lo que se dio inicio a este procedimiento. Como parte de las medidas correctivas, se solicitó a los responsables presentar ante esta dependencia un Estudio de Daño Ambiental, así como su Licencia Ambiental Única, los cuales deberán ser entregados en los próximos 20 días hábiles. Para el gobierno que encabeza Silvano Aureoles, el desarrollo económico, al igual que la conservación de los recursos naturales, son temas prioritarios, por lo que a través de las dependencias del sector ambiental se trabaja para alcanzar el desarrollo sostenible al que las y los michoacanos aspiramos.