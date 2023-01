Inicia campaña “La Navidad también se recicla”; se recibirán pinos naturales para composta

Morelia, Michoacán; 10 de enero del 2023.- Con la finalidad de promover el reciclaje y el buen manejo de los arbolitos de Navidad luego de las fiestas decembrinas, el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, invita a las y los morelianos a llevar sus pinos naturales a uno de los cuatro centros de acopio que se instalaron desde este martes 10, hasta el 31 de enero de 2023.

Con la campaña de recolección de arbolitos que se titula “La Navidad también se Recicla” se brinda a la ciudadanía una alternativa para dar un destino final adecuado a estos árboles naturales de la temporada de fiestas de navidad, año nuevo y Reyes Magos, que se adquirieron en los hogares.

El principal objetivo es reducir la generación de residuos ya que los arbolitos naturales son 100% biodegradables, por lo que pueden aprovecharse en su totalidad para reintegrarse al ecosistema. Ante este contexto se hace un llamado a la conciencia y a no desechar estos árboles en las calles, ya que, pudieran incendiarse, generar residuos y plagas.

“Lo que se hace con este arbolado es que se tritura y se convierte en composta que después usamos en Parques y Jardines o también lo entregamos a la ciudadanía para que se esparza en plantas, suelos y demás; por lo que con la misma ilusión con la que compraron su arbolito, invitamos a la ciudadanía a llevarlo a los centros de acopio y garantizar con ello un tratamiento para poder reintegrarlo a la naturaleza como composta”, comentó Vázquez Vargas.

Por lo anterior la Secretaría de Servicios Públicos comparte la lista actualizada de horarios y sedes de acopio de arbolitos navideños:

• Dirección de Residuos Sólidos: calle Zamora esq. Calle Ocampo, col. Juárez con horario de 7:00 a 21:00 hrs.

• Unidad de Residuos Sólidos Madero: calle Madero No. 2783 col. Los Ejidos con horario de 7:00 a 21:00 hrs.

• Vivero de la Dirección de Parques y Jardines, calle: Padre de la Patria No. 612 col. Nicolaitas Ilustres con horario de 7:00 a 15:00 hrs.

• Secretaría de Servicios Públicos: calle Batalla de la Angostura No. 112 col. Chapultepec Norte con horario de 10:00 a 15:00 hrs.