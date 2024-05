Video | Óscar de la Hoya enfurece al Canelo al recordarle el antidoping fallido

Óscar de la Hoya y Saúl Álvarez estuvieron al borde del enfrentamiento físico durante la presentación de la esperada pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía, programada para el próximo sábado.

De la Hoya como parte de promotor de Jaime Munguía, tomo el micrófono previo a las primeras palabras de ambos peleadores, en donde confrontó a Canelo.

Óscar de la Hoya tuvo declaraciones fuerte sobre Canelo en las últimas horas y fue promotor en primera instancia del mexicano. Lo que encendió al boxeador fue cuando habló de un examen antidoping fallido previo a una pelea:

“Quiero responder al hombre que yo promoví y que se convirtió en una gran estrella del mundo del boxeo, vengo a reclamarle respeto a Canelo y vamos a ver si su record termina de hablar por él.

“Él me ha insultado de alguna otra manera al tratar de evitarme al no poder generar el desarrollo de esta pelea y traté de generar la mejor parte de mi lado con mentor de la carrera de Saúl en ese periodo, así que por décadas, así que te pido un poco de respeto”.

‘Canelo’ Álvarez cortó las declaraciones de Óscar de la Hoya para insultarlo en primera instancia y después al tomar el micrófono soltó fuertes declaraciones sobre el exboxeador estadounidense.

“Tu no escribes pendejo, cabrón, tu no haces nada, eres un pendejo, lo que hacen todo son los que están detrás de ti”, fue lo que dijo en su primera intervención.

“Y para este imbécil, intento de gente, que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos y solamente lucro con mi nombre, nunca perdí ni un centavo, solo ganó dinero, ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Si no hubiera metido a mis abogados me lo robas.

“Lo único que hace este es una lacra del boxeo, quien este con él meta a su abogados porque seguramente les está robando y a lo único que vienen es robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo y también le roba a la gente las cosas de la cocina como consoladores o cazuelas porque acá se las mete el muchacho”.