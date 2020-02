Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2020.- Con el propósito de respetar el derecho legítimo a la libre manifestación de las mujeres, el subsistema de Telebachillerato Michoacán (Tebam), informó mediante una circular interna que, tanto alumnas y empleadas de este subsistema, tendrán el respaldo y la aprobación necesaria, para participar en el Paro Nacional de Mujeres #UnDíaSinMujeres, convocado para llevarse a cabo el lunes 9 de marzo.



El llamado fue hecho por la colectiva feminista “Brujas del Mar”, para que las mujeres no acudan a trabajos, escuelas, comercios, entre otros establecimientos y las niñas no asistan a la escuela para visibilizar la falta de mujeres ante los feminicidios y los actos de violencia de género que no cesan en nuestro país.



Debido a esto, la Dirección General del Telebachillerato Michoacán, que encabeza Cecilia Lazo de la Vega, informa que:



1. La comunidad educativa del Tebam está integrada por 5 mil 207 alumnas, es decir el 52 por ciento de su matrícula total son mujeres, 398 trabajadoras docentes y administrativas pasan 2 tercios de sus días en esta institución, y es por ellas y lo valiosas que se brindarán todas las facilidades para que, si así lo desean, puedan participar en las acciones feministas del paro nacional, así como la consigna del mismo.



2. A las alumnas, asesoras frente a grupo, coordinadoras, supervisoras o compañeras adscritas al área administrativa que deseen ir a paro cuentan con el apoyo de la institución. No se otorgarán permisos para faltar, pues otorgar dicho permiso iría en contra de lo que el paro nacional pretende visibilizar, no obstante, no habrá sanción laboral, académica o de ningún tipo a todas las integrantes de la comunidad del Tebam que vayan a paro el día lunes 9 de marzo de 2020.



3. A las compañeras que decidan no ir a paro, así como a los compañeros (que deberán laborar con regularidad) se les hizo la invitación para que generen espacios de discusión, conciencia y toma de acciones para erradicar en su campo de acción la violencia, desigualdad de oportunidades y la discriminación contra las mujeres.





Finalmente, tal como lo expresó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, en este Gobierno ratifica su compromiso por generar acciones que permitan el desarrollo de las michoacanas, reconociendo el papel tan trascendente que juegan en cada una de las actividades que benefician al desarrollo de la entidad y del país, manteniendo y optimizando los mecanismos que coadyuven a que cada una pueda acceder en igualdad de condiciones y libres de cualquier tipo de violencia al ejercicio pleno de sus derechos.