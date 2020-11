Impulsa UNIVIM torneo virtual de karate

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2020.- Contribuir a la sana formación física de las y los michoacanos, es también una labor docente y en donde la Universidad Virtual de Michoacán, UNIVIM, participa de manera activa fomentando y promoviendo acciones que incentiven la práctica del deporte, el ejercicio y la recreación.



En este sentido la UNIVIM contribuye a la realización de la Trigésima edición de la Copa de Karate Morelia, que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre y reunirá a más de 400 artemarcialistas del país y el extranjero, en la modalidad de kata individual y por equipos.



De acuerdo con el profesor Hugo Barojas Reyes, organizador del evento, la pandemia del COVID-19 no será una limitante en cuanto a la calidad de la competencia, “si bien no tendremos la modalidad de combate, hemos sido cuidadosos en la calidad de los participantes, nos motiva también el hecho de realizar por primera vez el torneo de forma virtual, es una nueva experiencia y de hecho me parece que es el primer evento deportivo virtual que se realiza en Michoacán”.



Sin el respaldo de la UNIVIM, señaló Hugo Barojas, “técnicamente hubiera sido imposible la realización del torneo y se hubiera interrumpido una tradición que por tres décadas hemos construido y un evento que los karatecas del país siempre consideran para su participación, por la seriedad con la que se organiza”.



Para la realización de las transmisiones virtuales de los más de 400 participantes, el evento contará con el respaldo tecnológico de la UNIVIM, que además de facilitar el monitoreo interno de las áreas de competencia, transmitirá la competencia a través de su canal de YouTube.



Además de la participación nacional desde diferentes estados de la república mexicana, la Copa Morelia de Karate, contará con competidores de países como: estados Unidos, Brasil, Australia, Honduras, Venezuela y el Salvador.