Entrega SEE equipos electrónicos a estudiantes del Instituto Superior de Apatzingán

Morelia, Michoacán; a 26 de noviembre de 2020.- Para facilitar a las y los jóvenes su aprendizaje, así como el trabajo escolar a la distancia, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), continúa entregando equipos electrónicos a estudiantes de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS) que más lo necesitan.



Es así que, este jueves el director General de Unidades Regionales de la SEE, Heriberto Lugo Contreras, realizó una gira por la región de Apatzingán para entregar a 10 estudiantes, laptops y tabletas, para que puedan continuar realizando sus actividades académicas desde casa.



Las y los jóvenes a quienes se les hizo entrega son alumnos del Instituto Tecnológico de Apatzingán y cursan las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola Sustentable y fueron elegidos por sus maestros para que recibieran dichos equipos, pues consideraron serán de un gran apoyo para que puedan continuar con sus estudios.



“El secretario de Educación está preocupado por ustedes y quiere que no abandonen la escuela”, dijo Lugo Contreras al hacer entrega de una computadora a Mauricio Corona Córdoba, estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y originario de Nueva Italia, quien agradeció el envío y aseguró “nunca le voy a fallar y voy a terminar la carrera”.



Por su parte, la mamá de Mauricio, Fabiola Córdoba, resaltó que son de bajos recursos pero que, pero poco a poco salen adelante “yo quiero que mi hijo se supere y sea alguien en la vida y no sufra como su papá y yo”, subrayó.



En otra entrega realizada en la tenencia de Acahuato, municipio de Apatzingán, Marcelino Torres Rodríguez, estudiante de la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, reiteró “es un gran apoyo lo que se está haciendo durante esta pandemia que estamos viviendo, y por eso sé que todo se puede superar”.